LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen in de Brugse derby?

Het is weer tijd voor de Brugse derby. Begin augustus hield Club de drie punten thuis, kan Cercle revanche nemen en blauw-zwart punten afsnoepen?

Club Brugge boekte op de vorige speeldag een makkelijke zege thuis tegen Standard en bleef zo in het spoor van STVV en Union. Met 6 op 12 doet blauw-zwart het in 2026 wel matig in de Belgische competitie.

Zit Club al met de Champions League in het achterhoofd?

De kloof met Union, die nu vijf punten bedraagt, zo klein mogelijk houden zal voor blauw-zwart de belangrijkste opdracht zijn in de laatste zes competitiewedstrijden. Al zal Club misschien alweer met de Champions League in het achterhoofd zitten.

Woensdag komt Atlético Madrid op bezoek voor de heenwedstrijd in de tussenronde. Zal Ivan Leko roteren in functie van die thuiswedstrijd of moet er toch voluit gegaan worden drie dagen voor de Champions League?

Cercle verloor maar één van zijn zes laatste wedstrijden

Cercle Brugge mag echter niet onderschat worden. De Vereniging won op de vorige speeldag met 3-4 van Charleroi, toch de ploeg in vorm van de voorbije weken. Cercle verloor ook maar één van zijn laatste zes wedstrijden.



Een heel goede thuisreputatie tegen de buren van Club heeft Cercle echter niet. Het kon maar één van zijn laatste acht wedstrijden winnen, maar kon blauw-zwart wel vier keer punten afsnoepen met een gelijkspel. Slaagt de Vereniging daar nog eens in?