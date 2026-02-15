Volg Cercle Brugge - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 15/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25
LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen in de Brugse derby?
Foto: © photonews

Het is weer tijd voor de Brugse derby. Begin augustus hield Club de drie punten thuis, kan Cercle revanche nemen en blauw-zwart punten afsnoepen?

Club Brugge boekte op de vorige speeldag een makkelijke zege thuis tegen Standard en bleef zo in het spoor van STVV en Union. Met 6 op 12 doet blauw-zwart het in 2026 wel matig in de Belgische competitie. 

Zit Club al met de Champions League in het achterhoofd? 

De kloof met Union, die nu vijf punten bedraagt, zo klein mogelijk houden zal voor blauw-zwart de belangrijkste opdracht zijn in de laatste zes competitiewedstrijden. Al zal Club misschien alweer met de Champions League in het achterhoofd zitten. 

Woensdag komt Atlético Madrid op bezoek voor de heenwedstrijd in de tussenronde. Zal Ivan Leko roteren in functie van die thuiswedstrijd of moet er toch voluit gegaan worden drie dagen voor de Champions League? 

Cercle verloor maar één van zijn zes laatste wedstrijden

Cercle Brugge mag echter niet onderschat worden. De Vereniging won op de vorige speeldag met 3-4 van Charleroi, toch de ploeg in vorm van de voorbije weken. Cercle verloor ook maar één van zijn laatste zes wedstrijden. 


Een heel goede thuisreputatie tegen de buren van Club heeft Cercle echter niet. Het kon maar één van zijn laatste acht wedstrijden winnen, maar kon blauw-zwart wel vier keer punten afsnoepen met een gelijkspel. Slaagt de Vereniging daar nog eens in? 

Prono Cercle Brugge - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
Cercle Brugge Cercle Brugge wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
4.21% 8.07% 87.72%
Populairste
1-2
(66x)		 1-3
(63x)		 0-2
(54x)

Vergelijking Cercle Brugge - Club Brugge

Positie

15
3

Punten

24
47

Gewonnen

5
15

Verloren

10
7

Gescoorde doelpunten

32
45

Doelpunten tegen

38
29

Gele kaarten

47
32

Rode kaarten

4
2

Onderlinge duels gewonnen

7
10
33
09/08 16:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/03 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Club Brugge Club Brugge
01/09 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/04 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Club Brugge Club Brugge
18/02 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Club Brugge Club Brugge
12/11 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
19/02 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Club Brugge Club Brugge
02/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/12 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Club Brugge Club Brugge
06/08 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/01 18:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/09 18:15 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/09 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Club Brugge Club Brugge
10/02 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Club Brugge Club Brugge
29/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/02 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Club Brugge Club Brugge
03/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 5-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
25/01 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Club Brugge Club Brugge
15/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/10 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Club Brugge Club Brugge
28/02 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Club Brugge Club Brugge
28/11 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/03 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
20/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Club Brugge Club Brugge
30/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/08 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/08 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Club Brugge Club Brugge
08/03 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Club Brugge Club Brugge
19/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/01 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Club Brugge Club Brugge
09/11 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/12 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Club Brugge Club Brugge
23/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
22/04 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/11 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Club Brugge Club Brugge
20/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Club Brugge Club Brugge
25/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/08 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Club Brugge Club Brugge
11/02

Twee maanden is Wouter Biebauw aan de slag bij Cercle Brugge. Zondag staat hij oog in oog met zijn ex-club Club in de Brugse derby.

13/02 9

De voorbije weken en maanden was er bij momenten goed nieuws over de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge. Toch zou een en ander niet zo rooskleurig zijn als het mom...

09:15

Het is weer tijd voor de Brugse derby. Begin augustus hield Club de drie punten thuis, kan Cercle revanche nemen en blauw-zwart punten afsnoepen?

14/02

Club Brugge duikt de laatste maanden van het seizoen in als voorlopige nummer drie in de Jupiler Pro League en met de tussenronde in de Champions League als mooi extraatje....

14/02 1

Het was opvallend nieuws deze week. Club Brugge wil het contract van zijn groeibriljant Raphaël Onyedika openbreken. Toch moet er geen twijfel over zijn: de Nigeriaan zal d...

14/02 30

Club Brugge staat aan de vooravond van een belangrijke stap in zijn geschiedenis. Terwijl het sportieve project verder groeit en de club op nationaal en Europees vlak hoge ...

14/02

Hoogspanning in Brugge, want morgen staat de derby tussen Cercle en Club op het programma. Voor Félix Lemaréchal wordt het extra speciaal: hij kijkt zijn ex-club in de ogen.

14/02 11

Dit weekend staat in Brugge de derby op de kalender. Cercle Brugge mag daarin Club Brugge ontvangen, een belangrijke wedstrijd dus voor de supporters van De Vereniging. Als...

14/02

Het goede nieuws dat in de lucht hing, is nu ook officieel bevestigd. Club Brugge en Ivan Leko kunnen dit weekend weer beroep doen op Tzolis en Vermant.

14/02

Club Brugge heeft deze winter de kans laten liggen om zwaar te cashen. CEO Bob Madou laat weten dat Club al zo'n financieel sterke instelling is dat het sportieve primeert.

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 13:30 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 16:00 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
