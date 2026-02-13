Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

De voorbije weken en maanden was er bij momenten goed nieuws over de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge. Toch zou een en ander niet zo rooskleurig zijn als het momenteel wordt voorgesteld, zo klinkt het.

Er staat dit weekend nog eens een derby tussen Club Brugge en Cercle Brugge op de kalender. En dat is meestal een moment dat het gaat over de rivaliteit tussen de Club en de Vereniging en over alles wat daarmee gepaard gaat.

Wordt alles te rooskleurig voorgesteld?

Maar de laatste jaren gaat het ook over het extrasportieve. Het stadiondossier bijvoorbeeld. De voorbije weken en maanden kwam er goed nieuws en hier en daar klonk het dat er toch vrij snel zou kunnen gestart worden met de bouw van het nieuwe stadion.

Volgens Het Nieuwsblad gaan er echter - zeker binnen Cercle Brugge - stemmen op dat het momenteel rooskleuriger wordt voorgesteld dan het allemaal is. Buurtbewoners blijven zich sterk maken in de zaak rond het stadion.

Cercle Brugge zoekt ook nieuw stadion

Zij gaan ervan uit dat er slecht nieuws zal komen voor Club Brugge binnenkort en dat blauw-zwart naar een noodplan zal moeten overschakelen als het een nieuw of vernieuwd stadion zal willen, waarbij er naar Antwerps model per tribune zal moeten worden afgebroken op de huidige plaats.



Ondertussen is Cercle Brugge ook op zoek naar een nieuw onderkomen. In het nieuwe stadion van Club moeten spelen? Dat is een horrorscenario dat De Vereniging wil vermijden. Liever krijgen ze een stadion dat op hun maat is.