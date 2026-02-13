Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

SK Beveren is aan een indrukwekkend seizoen bezig in de Challenger Pro League. De Waaslanders zijn nog altijd ongeslagen in de competitie en lijken op weg naar de titel. Deze sterkhouder verklapt wat het geheim is achter het succes van zijn team.

Sieben Dewaele is belangrijk in de geoliede machine van Beveren. De 27-jarige middenvelder is een vaste pion bij de koploper in de Challenger Pro League, waar alles enorm goed verloopt. Maar wat is nu de grote sterkte van dit team?

Teamsfeer én ervaring in de ploeg

"Enerzijds de fantastische teamsfeer", vertelt Dewaele in het magazine van SK Beveren. "Dat merkte ik al tijdens de stage: iedereen komt goed overeen. Anderzijds hebben we veel ervaring in de ploeg."

"We kwamen al een aantal keer op achterstand, maar in de rust voel je dan geen stress. We wisten dat we deze wedstrijden nog konden doen kantelen", aldus de voormalige jeugdinternational. "In het begin van het seizoen scoorden we bovendien vaak heel laat. Dat is ook een kwaliteit: op het juiste moment toeslaan", voegt hij toe.

Zelf probeert hij een belangrijke rol te spelen. "Ik probeer mijn steentje bij te dragen en de ploeg te coachen. Ik ben misschien niet iemand die constant roept, maar ik probeer wel stappen te zetten in mijn manier van communiceren."



Dewaele en SK Beveren zullen proberen om ook dit weekend hun ongeslagen status te behouden. De tegenstander is Royal Francs Borains, dat bij aanvang van de speeldag op de twaalfde plaats vertoeft.