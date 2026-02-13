Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Lorenz Lomme
| Reageer
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"
Word fan van SK Beveren! 360

SK Beveren is aan een indrukwekkend seizoen bezig in de Challenger Pro League. De Waaslanders zijn nog altijd ongeslagen in de competitie en lijken op weg naar de titel. Deze sterkhouder verklapt wat het geheim is achter het succes van zijn team.

Sieben Dewaele is belangrijk in de geoliede machine van Beveren. De 27-jarige middenvelder is een vaste pion bij de koploper in de Challenger Pro League, waar alles enorm goed verloopt. Maar wat is nu de grote sterkte van dit team?

Teamsfeer én ervaring in de ploeg

"Enerzijds de fantastische teamsfeer", vertelt Dewaele in het magazine van SK Beveren. "Dat merkte ik al tijdens de stage: iedereen komt goed overeen. Anderzijds hebben we veel ervaring in de ploeg."

"We kwamen al een aantal keer op achterstand, maar in de rust voel je dan geen stress. We wisten dat we deze wedstrijden nog konden doen kantelen", aldus de voormalige jeugdinternational. "In het begin van het seizoen scoorden we bovendien vaak heel laat. Dat is ook een kwaliteit: op het juiste moment toeslaan", voegt hij toe.

Zelf probeert hij een belangrijke rol te spelen. "Ik probeer mijn steentje bij te dragen en de ploeg te coachen. Ik ben misschien niet iemand die constant roept, maar ik probeer wel stappen te zetten in mijn manier van communiceren."


Dewaele en SK Beveren zullen proberen om ook dit weekend hun ongeslagen status te behouden. De tegenstander is Royal Francs Borains, dat bij aanvang van de speeldag op de twaalfde plaats vertoeft.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
Sieben Dewaele

Meer nieuws

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
1
Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

11:00
Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

10:45
LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

10:45
Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

10:30
Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

10:00
Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen Reactie

Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen

09:15
1
'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

09:30
2
Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

08:40
7
'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper' De derde helft

'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper'

09:00
3
Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

08:20
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
16
'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

08:10
1
Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

08:00
10
Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

07:20
Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Reactie

Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

23:07
22
Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

07:00
1
Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

23:59
5
Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn" Reactie

Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

06:00
Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

06:30
Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" Reactie

Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"

23:30
10
Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

23:00
Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

22:29
Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

22:30
7
Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

21:50
Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

22:00
6
Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

21:40
1
'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

21:20
Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

21:00
6
Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

20:40
'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

20:20
Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

18:30
Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

19:20
Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

20:00
Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

19:40
Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

19:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 20:00 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 14/02 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 14/02 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 14/02 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp - Anderlecht: 0-4 RememberLierse RememberLierse over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" ontleder ontleder ontleder ontleder over Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Don Bozhinov Don Bozhinov over Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema RememberLierse RememberLierse over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" wilmabar123 wilmabar123 over Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede wilmabar123 wilmabar123 over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' franchi franchi over Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt franchi franchi over Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved