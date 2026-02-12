Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"
Foto: © photonews

Lommel trok op het einde van de wintermercato nog een extra spits aan. Robin Van Duiven is de nieuwe naam, al klinkt die naam wel al heel bekend. En dat is niet onlogisch - carpooling dringt zich op.

De 19-jarige Robin Van Duiven is een centrale aanvaller, die op huurbasis overkomt van PSV Eindhoven. Zijn broer Jason Van Duiven – ook nog maar twintig jaar jong – speelt al bij Lommel momenteel en dus zijn ze nu met twee.

Jason én Robin Van Duiven spelen nu voor Lommel

Beide spelers komen uit de jeugdwerking van PSV. Jason is al sinds 2024 lid van Lommel, de komende zes maanden komt ook jongere broer Robin de selectie versterken. Al heeft hij ook al meteen zijn volgende stap geregeld, want het is een tussenstop richting Spanje.

Met 14 goals in 22 wedstrijden in de Keukenkampioen Divisie heeft Robin Van Duiven heel wat indruk gemaakt op scouts uit het buitenland. En dus zal hij na zijn huurbeurt aan Lommel meteen doortrekken voor een zomertransfer richting Spanje.

Eindbestemming voor Van Duiven is Valladolid in Spanje

“Ik heb voor volgend seizoen al getekend bij de Spaanse tweedeklasser Real Valladolid. Vandaar dat ik even twijfelde om deze tussenstap te zetten, maar voor mijn verdere ontwikkeling is dit ideaal”, aldus Van Duiven in Het Belang van Limburg.


Volgend jaar wil hij knallen in Spanje, maar eerst wil hij graag promotie afdwingen met Lommel – samen met zijn broer. “De tactiek kunnen we vooraf bespreken in de auto, aangezien we nu samen pendelen vanuit Eindhoven.”

