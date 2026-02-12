Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

Zulte Waregem is door de overwinning tegen Dender - zonder echt goed te spelen - opnieuw in wat veiliger oorden terechtgekomen. En dus hebben ze tegen het verrassende STVV plots heel weinig te verliezen. Daar willen ze gebruik van maken.

Het voetbal was tegen Dender niet denderend (pun intended), maar het resultaat stond er wel: 1-0 gewonnen dankzij een late goal van invaller Stavros Gavriel. En zo staat Zulte Waregem weer in iets veiliger oorden.

Zulte Waregem heeft een duidelijk doel in de Jupiler Pro League

De top-12 halen en zo de Europe Play-offs mogen spelen? Dat is het grote doel van Essevee. Zo snel mogelijk in veiligheid zijn en niet hoeven deel te nemen aan de vreselijke Relegation Play-offs. Daartoe kan elk punt tellen.

Na de zege tegen Dender is er opnieuw vertrouwen en kan er dus zonder stress worden afgereisd naar Stayen voor de clash met de verrassende nummer twee STVV. "De zege tegen Dender moet ons vertrouwen geven."

Lofolomo kijkt uit naar duel met STVV

"We hebben nog maar eens getoond dat we veel kwaliteit hebben rondlopen", aldus Enrique Lofolomo. Die krijgt de taak de komende maanden om Nnadi te doen vergeten, die voor vele miljoenen naar het Franse Marseille trok.



"Het is niet eenvoudig om zijn plaats in te nemen, maar ik doe mijn stinkende best. STVV? Dat is een sterk geheel. Ze staan knap tweede in het klassement, maar wij willen hen het leven zuur maken en die partij gewoon winnen. Ik kijk er nu al naar uit", aldus Lofolomo bij Het Laatste Nieuws.