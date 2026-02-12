Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

Donderdag start het proces rond de verkoop van Anderlecht in 2017. Marc Coucke eist miljoenen terug wegens vermeende fraude bij de overname van de club, terwijl ook andere betrokkenen financiële claims neerleggen.

Donderdag gaat het proces over de verkoop van Anderlecht van start. Marc Coucke kocht de voetbalclub in 2017 over voor 59,2 miljoen euro. Niet veel later haalde hij aan dat er fraude mee gemoeid zou zijn.

De Belgische zakenman zou te veel hebben betaald omdat ze hem deden geloven dat er nog een bod was, dat hij zou moeten overtreffen om de club in handen te krijgen. Volgens Coucke zijn er bovendien ook commissies voor Christophe Henrotay bij de transfers van Dendoncker en Mitrovic die niet legaal waren.

Miljoenenclaim en tegenvorderingen in rechtszaal

Coucke wil graag vijf miljoen euro terugkrijgen. Makelaar Christophe Henrotay kreeg van Anderlecht een commissie van 2 miljoen euro voor de club verkocht werd, verder eist Coucke ook 3 miljoen euro terug die Henrotay zou al ontvangen zou hebben.

Henrotay eist op zijn beurt vier miljoen euro die Anderlecht hem nog zou moeten betalen. Voormalig manager Herman Van Holsbeeck zegt recht te hebben 1,7 miljoen vanwege achterstallige vergoedingen, een ontslagvergoeding en een bonus.

Advocaat Walter Van Steenbrugge hoopt op gerechtigheid

Marc Coucke is op donderdag niet aanwezig in de rechtbank. Zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, wel. Die gaf bij Het Laatste Nieuws al een korte reactie. "Voor ons is alles heel helder en we zullen onze argumenten op tafel gooien."





"Of dit nog op hem weegt? Het is natuurlijk niet leuk als je bedrogen wordt bij een verkoop van aandelen van een belangrijke club voor een aanzienlijke som. Daarom hopen we op gerechtigheid", aldus Van Steenbrugge.