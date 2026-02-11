Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét
AFC Ajax is op zoek naar een nieuwe coach. Eén van de namen die steeds nadrukkelijker de ronde doet is die van Xavi Hernandez. Jordi Cruijff reageert op de geruchten.
Fred Grim is momenteel aan de slag als interim-coach van AFC Ajax. De Ajacieden willen niets overhaasten en volgend seizoen met een propere lei starten.
Ondertussen is Jordi Cruijff aangesteld als de nieuwe technisch directeur. Het is ook de zoon van voetballegende Johan Cruijff die de nieuwe coach zal moeten aanstellen.
Wordt Xavi Hernandez de nieuwe coach van AFC Ajax?
Niet toevallig een héél hardnekkig gerecht: Xavi Hernandez. Komt de voormalige coach van FC Barcelona de Amsterdamse trein opnieuw op de rails zetten?
"Ik ga mijn lievelingsantwoord geven", aldus Cruijff bij Voetbal International. "Ik heb als norm dat ik nooit op individuele namen in ga tegenover de media."
Wat helpt het AFC Ajax nu vooruit als ik over Xavi Hernandez ga praten?
"Wat helpt het Ajax nu vooruit als ik over Xavi ga praten?", besluit Cruijff. "Ik snap de vraag volledig. Maar ik ga er dus helemaal niets over zeggen."
