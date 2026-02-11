Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

Het Bayern van Vincent Kompany neemt het woensdagavond in de kwartfinales van de Duitse beker op tegen RB Leipzig. Coach Ole Werner, gelooft dat zijn ploeg in staat is om Kompany en zijn troepen te kloppen.

Drie weken geleden won Bayern met 5-1 van RB Leipzig. "We hebben verschillende positieve elementen uit die wedstrijd kunnen halen", benadrukte Ole Werner op de persconferentie. "We speelden meer dan 80 minuten goed, maar feit is dat we nóg beter moeten doen."

"Ten eerste is dit een andere competitie, en daarnaast heeft die vorige match getoond dat we oplossingen kunnen vinden om Bayern pijn te doen. Ik denk dat we de juiste antwoorden zullen vinden.”

Ole Werner beseft dat een puur offensieve strijd weinig zin heeft. "We hebben ook gezien dat we niet zullen winnen als de wedstrijd volledig open en aanvallend wordt. We moeten trouw blijven aan ons plan, want we kunnen alleen gevaarlijke situaties creëren als we onze structuur en organisatie behouden. Tegelijk moeten we ook goed verdedigen. Bayern is favoriet, maar dat stoort ons niet — dat kan zelfs in ons voordeel spelen."

Solide verdediging noodzakelijk voor Leipzig

RB Leipzig zal defensief sterk voor de dag moeten komen om te kunnen verrassen. "Dat begint met een stevige en agressieve organisatie in alle zones van het veld. Op bepaalde momenten zullen we ook laag moeten verdedigen, wat niet altijd prettig is. We moeten als team spelen, ruimtes klein houden en samen werken zonder bal."

"We willen ook ons eigen voetbal brengen en gevaarlijk blijven. De recente competitiewedstrijd heeft aangetoond dat we dat kunnen. In een knock-outwedstrijd moeten we er nu vooral voor zorgen dat we onze kansen afmaken. We hebben spelers die Bayern pijn kunnen doen", besluit Ole Werner.