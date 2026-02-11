"Het zou wel straf zijn": Vidarsson volgt ploeg uit Challenger Pro League goed op

SK Beveren blijft de te kloppen ploeg in de Challenger Pro League. De kans groeit met de week dat zij de kampioen worden en de promotie pakken.

Ongeslagen reeks van SK Beveren

60 op 66 heeft SK Beveren dit seizoen al behaald. De ploeg heeft nog altijd geen enkele wedstrijd verloren, slechts drie keer op 22 wedstrijden werd er gelijkgespeeld.

“Of ze ongeslagen kunnen blijven? Dat kan”, vertelt Arnar Vidarsson aan Sporza. “Het zou wel straf zijn.” Hij zag de ploeg al enkele keren aan het werk en is onder de indruk.

Alle puzzelstukjes lijken op de juiste plek te vallen. “Een jonge coach en een goed samengestelde kern. Daarvoor moet ik Bob Peeters (sportief manager, red) en zijn team een pluim geven, want in 2e klasse is dat niet zo simpel”, aldus Vidarsson.

Tactisch heel erg sterk

En ook individueel doen de spelers het goed. Vidarsson is onder de indruk van Brüls, die hij veruit de beste speler van de Challenger Pro League op dit moment noemt.

“Ze spelen een beetje volgens de Nederlandse stijl en kunnen ook heel goed hoog druk zetten. Dat vind ik wel zeer positief, want daarvoor moet je ook tactisch goed zijn. Het zit op alle vlakken goed in elkaar”, besluit de analist.