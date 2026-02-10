'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

De belangstelling voor Ross Sykes van Union SG groeit snel. Verschillende Engelse clubs volgen zijn situatie nauwgezet op, zo is in zijn thuisland te horen.

Stijgende aandacht vanuit Engeland

Volgens TeamTalk volgt een reeks Engelse ploegen de ontwikkeling van Ross Sykes, die zich in de Jupiler Pro League tot een veel bekeken centrale verdediger heeft ontwikkeld. Zijn prestaties sinds zijn komst hebben hem tot een vaste waarde in de defensie van de Brusselaars gemaakt.

Meerdere clubs uit de Premier League en Championship hebben dit seizoen scouts gestuurd naar Union. Ook zijn passages in de Champions League hebben hem veel goede punten opgeleverd.

Optie in zijn contract

Sykes ligt bij Union SG vast tot 2027, met een optie voor een extra jaar. Die constructie geeft de Union SG een stevige onderhandelingspositie wanneer concrete aanbiedingen volgen.

In Engeland groeit de overtuiging dat hij klaar is voor een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk op een hoger niveau. De combinatie van fysieke kracht en verbeterde opbouwkwaliteiten maakt hem een aantrekkelijke optie.

Met een geschatte waarde van 2,5 miljoen euro volgens Transfermarkt blijft hij relatief betaalbaar. Union SG kan er wellicht veel meer uithalen dan die huidige marktwaarde als het echt met Sykes op de markt gaat.