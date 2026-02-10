Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

Bayern München, dat de Duitse beker al niet meer won sinds 2020, neemt het woensdag in de kwartfinales in de Allianz Arena op tegen RB Leipzig, winnaar van de competitie in 2022 en 2023. Voor Vincent Kompany is het een bijzonder belangrijke wedstrijd.

Na twee struikelblokken in de competitie tegen Augsburg (1-2-verlies) en Hamburg (1-1) heeft Bayern München dit weekend opnieuw zijn ritme gevonden in de Bundesliga. De koploper haalde het overtuigend van nummer drie Hoffenheim met 5-1.

Nu verschuift de focus naar de Duitse beker, een competitie die bijzonder belangrijk is voor Vincent Kompany. Der Rekordmeister won de DFB-Pokal al niet meer sinds 2020, terwijl tegenstander RB Leipzig de trofee sindsdien twee keer veroverde (2022 en 2023).

Vincent Kompany waarschuwt zijn spelers voortdurend

Op de persconferentie van dinsdag blikte Vincent Kompany vooruit op het duel en waarschuwde hij zijn spelers voor de valkuilen van de wedstrijd, die woensdagavond in de Allianz Arena wordt gespeeld.

"We moeten op alles voorbereid zijn. In de beker win je niet elke wedstrijd met 4-0 of 5-0. Er gebeurt altijd wel iets. Vandaag telt vooral het gevoel. Vanaf donderdag is de Bundesliga opnieuw het belangrijkste, en op een bepaald moment komt ook de Champions League eraan. Het is niet mijn taak om een hiërarchie vast te leggen. We willen tonen wat Bayern München is. We staan nu waar we willen staan en datzelfde gevoel willen we woensdag ook ervaren."

"Beide ploegen kennen elkaar heel goed. Ze beschikken over flankspelers en een offensief trio dat veel scoort en barst van creativiteit. Leipzig is aanvallend zeer sterk, maar wij hebben altijd getoond waartoe we tegen hen in staat zijn. We spelen thuis, dit is een niet te missen afspraak voor ons. We willen tonen wat we allemaal kunnen."



De wedstrijd zou verstoord kunnen worden door de algemene staking van het openbaar vervoer in Duitsland, die al enkele dagen aan de gang is. "We zullen ongetwijfeld iets vroeger in het stadion aankomen. Het belangrijkste is dat iedereen gezond is en goed aan de wedstrijd kan beginnen. Daarna hoop ik dat we onze supporters, die de moeite doen om naar het stadion te komen, een sterke prestatie kunnen bezorge", besloot Vincent Kompany.