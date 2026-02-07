Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Gent wist dat Charleroi eerder op de avond verloren had en het zijn positie bij de eerste vijf in de rangschikking kon verstevigen. Dan mocht het zelf niet in de val trappen tegen OHL en dat is exact wat wel gebeurde. Zowaar een 0 op 6 voor Gent in de onderlinge duels met de Leuvenaars.

Ondanks het puntenverlies van vorig weekend schonk Rik De Mil het vertrouwen aan dezelfde elf: tenslotte leek Gent met een 10 op 12 prima bezig. Misschien had Felice Mazzu ook wel in gedachten om zijn ploeg ongewijzigd te laten, maar Dussenne was uitgevallen tegen Mechelen. Nyakossi nam diens plek in: dat was meteen de enige verandering bij OHL.

Het opstellen van de Zwitser was geen verkeerde keuze. Een mooie aanval leverde een hoekschop op: Verlinden bracht voor, Nyakossi kopte krachtig binnen (0-1). OHL was best moedig gestart en sloeg meteen een tweede keer toe. Lopes Da Silva kreeg een schot van Schrijvers tegen zijn hand. Dat was een tussenkomst waard, oordeelde VAR Brent Staessens.

De Mil grijpt vroeg in met dubbele wissel

Uiteindelijk vond ook scheidsrechter Kevin Van Damme het een strafschop. Met Roef in doel is dat nog niet automatisch een doelpunt. De penaltyspecialist beroerde de bal ook nog even, maar de elfmeter van Schrijvers verdween toch in de linkerhoek (0-2). De Mil greep in met een dubbele wissel voor rust en pas daarna toonde zijn ploeg diepgang. Invaller Goore zette Leysen aan het werk in de korte hoek.

De Ivoriaan was wel de man om in de gaten te houden. Na de pauze ging zijn plaatsbal na een pass van Skoras wel tegen de netten: goed voor de 1-2. In deze fase van de match hing de gelijkmaker in de lucht, tot een zware botsing tussen Leysen en Kanga iedereen deed schrikken. Een groggy Kanga stapte zelf nog naar de kant, Leysen werd afgevoerd op een draagberrie.







Het was wel kwestie om na de hervatting meteen bij de les te zijn en die boodschap had OHL het best begrepen. Maziz kopte op voorzet van Verlinden de 1-3 binnen. Dat was uiteraard een ferme knauw voor de Gentse hoop op een comeback. Toch kon het nog: de extra tijd bedroeg door die eerdere botsing liefst tien minuten.

De blessuretijd was amper aangegeven of Dean scoorde al op aangeven van Goore. Alleen liep Goore voorafgaand buitenspel: geen extra spanning dus. Gent mag zichzelf vooral het inspiratieloze eerste halfuur aanwrijven. De Buffalo's blijven vijfde, maar zullen met belangstelling de prestaties van de concurrenten volgen zondag. OHL krijgt de veilige zone weer wat in het vizier na de eerste zege in zes duels.