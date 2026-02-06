STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

STVV heeft het voetbalweekend met een vierklapper ingezet. Op het veld van Westerlo had de tweede in de stand geen tegenstand van de Kemphanen. Yamamoto was uitblinker met twee doelpunten, ook Goto en Sissako pikten hun doelpuntje mee.

Een verplaatsing op Westerlo, eenvoudig is het niet. Maar STVV toonde zich als een volleerde topclub enorm volwassen en kwam nooit echt in de problemen in 't Kuipje.

A tale of two corners

De bezoekers kwamen zelfs zonder gevaarlijk te zijn al na 10 minuten op voorsprong. Een corner van Ito schoot door richting tweede paal waar Yamamoto helemaal alleen vrij stond. De Japanner legde de bal beheerst in één tijd via de paal in doel.

Westerlo kwam beter in de partij maar had het lastig om kansen af te dwingen. Ze probeerden het ook via stilstaande fases maar een onorthodoxe Kokubo bokste al het gevaar weg. En ook een harde voorzet van Alcocer kon op een halve meter voor doel niet tegen de touwen gedevieerd worden.







Het was echter maar een kortstondige betere periode van de thuisploeg want het kwam eerst nog goed weg dat Yamamoto na een aflegger van de altruïstische Sebaoui de 0-2 niet maakte. Maar niet veel later was het toch raak, opnieuw op corner. Taniguchi verlengde aan de eerste paal, Sissako zette van dichtbij zijn voet tegen de bal waardoor het dan toch 0-2 werd.

Blunder Jungdal

A tale of two corners maar daar stopte het nog niet en we waren nog niet gaan rusten. STVV kreeg de 0-3 namelijk op een schoteltje aangeboden van Jungdal. De Westelse doelman blunderde in het uitvoetballen en trapte op Goto. Die reageerde enorm alert, legde de bal opzij tot bij Yamamoto die van dichtbij zijn tweede maakte.

Westerlo moest met een reactie uit de kleedkamer komen. Echter lukte dat maar matig bij de Kemphanen. Langs de lijn zagen we vooral een gefrustreerde Wouter Vrancken omdat zijn ploeg maar moeilijk de bal in de ploeg kon houden. Het leidde wel tot druk van de thuisploeg maar Kokubo moest nooit echt ingrijpen. De beste kans kwam dan nog van invaller Patrao maar die schoot van aan de 16 een metertje naast.

Kelk & bodem

De tweede helft leek een maat voor niets te zullen worden maar leverde in het slotkwartier toch nog iets op. Eerst ging Ourega, die al geel achter zijn naam had, nogal opzichtig aan Matsuzawa hangen op diens eigen helft. De Cremer was onverbiddellijk en gaf hem een tweede gele kaart.

Ook met z'n tienen was de kelk nog niet tot de bodem leeg voor Westerlo. Sebaoui zorgde met een prachtige pass alvast voor de mooiste assist van het weekend. Goto stond meteen oog in oog met Jungdal en faalde niet.

STVV blijft zo druk zetten op leider Union en nadert tot op één punt van de regerende landskampioen. Bij Westerlo moeten ze toch stilaan punten moeten rapen als ze echt zeker willen zijn om een plekje bij de laatste vier te vermijden.