Datum: 06/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24

STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen
Foto: © photonews

STVV heeft het voetbalweekend met een vierklapper ingezet. Op het veld van Westerlo had de tweede in de stand geen tegenstand van de Kemphanen. Yamamoto was uitblinker met twee doelpunten, ook Goto en Sissako pikten hun doelpuntje mee.

Een verplaatsing op Westerlo, eenvoudig is het niet. Maar STVV toonde zich als een volleerde topclub enorm volwassen en kwam nooit echt in de problemen in 't Kuipje.

A tale of two corners

De bezoekers kwamen zelfs zonder gevaarlijk te zijn al na 10 minuten op voorsprong. Een corner van Ito schoot door richting tweede paal waar Yamamoto helemaal alleen vrij stond. De Japanner legde de bal beheerst in één tijd via de paal in doel.

Westerlo kwam beter in de partij maar had het lastig om kansen af te dwingen. Ze probeerden het ook via stilstaande fases maar een onorthodoxe Kokubo bokste al het gevaar weg. En ook een harde voorzet van Alcocer kon op een halve meter voor doel niet tegen de touwen gedevieerd worden.



Het was echter maar een kortstondige betere periode van de thuisploeg want het kwam eerst nog goed weg dat Yamamoto na een aflegger van de altruïstische Sebaoui de 0-2 niet maakte. Maar niet veel later was het toch raak, opnieuw op corner. Taniguchi verlengde aan de eerste paal, Sissako zette van dichtbij zijn voet tegen de bal waardoor het dan toch 0-2 werd.

Blunder Jungdal

A tale of two corners maar daar stopte het nog niet en we waren nog niet gaan rusten. STVV kreeg de 0-3 namelijk op een schoteltje aangeboden van Jungdal. De Westelse doelman blunderde in het uitvoetballen en trapte op Goto. Die reageerde enorm alert, legde de bal opzij tot bij Yamamoto die van dichtbij zijn tweede maakte.

Westerlo moest met een reactie uit de kleedkamer komen. Echter lukte dat maar matig bij de Kemphanen. Langs de lijn zagen we vooral een gefrustreerde Wouter Vrancken omdat zijn ploeg maar moeilijk de bal in de ploeg kon houden. Het leidde wel tot druk van de thuisploeg maar Kokubo moest nooit echt ingrijpen. De beste kans kwam dan nog van invaller Patrao maar die schoot van aan de 16 een metertje naast.

Kelk & bodem

De tweede helft leek een maat voor niets te zullen worden maar leverde in het slotkwartier toch nog iets op. Eerst ging Ourega, die al geel achter zijn naam had, nogal opzichtig aan Matsuzawa hangen op diens eigen helft. De Cremer was onverbiddellijk en gaf hem een tweede gele kaart.

Ook met z'n tienen was de kelk nog niet tot de bodem leeg voor Westerlo. Sebaoui zorgde met een prachtige pass alvast voor de mooiste assist van het weekend. Goto stond meteen oog in oog met Jungdal en faalde niet.

STVV blijft zo druk zetten op leider Union en nadert tot op één punt van de regerende landskampioen. Bij Westerlo moeten ze toch stilaan punten moeten rapen als ze echt zeker willen zijn om een plekje bij de laatste vier te vermijden.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 5.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Ourega Dylan   76' 4.5 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 77/84 (91.7%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 66' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 51/61 (83.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 74' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 84' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Nsiala-Makengo Clinton 0'  
Sydorchuk Sergiy 6' 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Patrão Afonso 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 16' 6.2 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Smekens Raf 0'  
Goure Fernand 24' 6.1 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Nacho Ferri 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/25 (24%)
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Musliu Visar 6' 7.0  
Meer statistieken
Taniguchi Shogo A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 53/64 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Juklerød Simen 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/28 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito ⚽ ⚽ 90' 9.3 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 67' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 86' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Goto KeisukeA 86' 8.4 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Mbe Soh Loïc   84' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 4' 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 23' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 4' 6.5  
Meer statistieken
Herbeleef Westerlo - STVV
Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

06/02

Westerlo heeft het weekend niet bepaald goed ingezet. In een thuiswedstrijd tegen STVV gingen de Kemphanen met maar liefst 0-4 onderuit. Achteraf wond trainer Issame Charaï...

Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo

Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo

06/02

De nederlaag tegen Charleroi is niet lang blijven hangen bij STVV. De troepen van Wouter Vrancken rechtten snel de rug en zetten het weekend in met een klinkende 0-4 overwi...

Vooraf

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06/02

De 24e speeldag van de Jupiler Pro League trekt zich op gang met een duel tussen Westerlo en STVV. Beide ploegen kunnen de drie punten zeker gebruiken. Wie pakt ze in het W...

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved