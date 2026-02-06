Reactie Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo

Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo
De nederlaag tegen Charleroi is niet lang blijven hangen bij STVV. De troepen van Wouter Vrancken rechtten snel de rug en zetten het weekend in met een klinkende 0-4 overwinning op het veld van Westerlo.

Stilstaande fases

Toch was het volgens de trainer van Sint-Truiden geen eenvoudige wedstrijd: "We wisten op voorhand dat het niet eenvoudig zou worden en ondanks het resultaat vind ik dat dat waarheid is gebleken. In de eerste helft moest er meteen bijgesteld worden omdat Westerlo te snel de vrije man vond", analyseerde Wouter Vrancken op de persconferentie achteraf.

Toch stond het na één helft al 0-3 voor STVV, vooral dankzij twee doelpunten op corner. "Daarvoor wil ik vooral assistent Sepp De Roover bedanken die dat goed ingestudeerd heeft. We scoren net te weinig op stilstaande fases maar vandaag was het mooi voor de jongens dat dat wel lukte."

Circusvoetbal

Ondanks de 0-3 bij de rust was Vrancken niet geheel tevreden in de kleedkamer. "Want ik wou geen circusvoetbal met fantasietjes. Dat was vlak voor de rust wel het geval waardoor we bijna een penalty tegen kregen. Daar heb ik tijdens de rust wel op gehamerd. En dat we met energie uit de kleedkamer moesten gaan."

En dat is gelukt want STVV kwam in de tweede helft niet meer in gevaar. Na een rode kaart voor Westerlo-speler Ourega drukten de bezoekers zelfs nog even door en viel er nog een vierde doelpunt. 

Lees ook... Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

"Achteraf gezien is het misschien wel muggenziften dat ik over die penaltyfase begon en niet wou dat de spelers het te mooi wilden doen want dat zit helemaal niet in deze groep. Maar het was belangrijk dat we met focus uit de kleedkamer zouden komen en dat lukte."

