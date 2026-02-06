Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel"

Anderlecht verloor de heenwedstrijd tegen Antwerp, maar de hoop op een finaleplaats in de Croky Cup leeft nog altijd. Nathan De Cat en Nathan Saliba benadrukten na afloop dat paars-wit nog niet uitgeteld is, mede dankzij een sterke Colin Coosemans.

De doelman hield zijn ploeg meermaals overeind en zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef. Zonder hem had de uitgangspositie volgens de spelers er een stuk slechter uitgezien richting de terugwedstrijd.

“Het resultaat is niet wat we wilden", gaf De Cat toe. “Maar als je de wedstrijd in haar geheel bekijkt, hebben we niet slecht gespeeld. We waren dominanter dan de voorbije weken en je ziet dat er stappen gezet worden. Het is niet dat we veel grote kansen hadden, maar er zit wel evolutie in ons spel."

Nathan De Cat geeft Anderlecht nog alle kans volgende week

Het tegendoelpunt kwam hard aan bij Anderlecht. “Vooral de manier waarop Antwerp scoorde, deed pijn", vertelde Saliba. “Het was op een stilstaande fase en dat hakte er wel in. Onze reactie was nochtans niet slecht, we probeerden te duwen, maar daarna volgden die rode kaarten en werd het nog moeilijker."

De uitsluitingen van Killian Sardella en Moussa Diarra veranderden het wedstrijdbeeld volledig. “We hebben de schade uiteindelijk nog kunnen beperken", stelde De Cat. “En dat betekent dat we volgende week nog een kans hebben. We gaan er alles aan doen om het daar om te draaien."

Voor De Cat was het bovendien een emotionele week na het ontslag van Besnik Hasi. “Ik had een goede band met hem", zei hij. “Hij gaf me mijn eerste kans en daar ben ik hem dankbaar voor. Maar iedereen weet ook dat het niet alleen de fout van de trainer is. Het was een beslissing van de club en nu moeten wij als spelers reageren op het veld."