📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

RSC Anderlecht werkt op dit moment de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup af. In de tribunes van het Lotto Park duikt daarbij een opvallende gast op, wat meteen voor de nodige reacties zorgt bij de aanwezige supporters.

Brian Riemer op bezoek in het Lotto Park

Dat er bij Anderlecht vaak bekende gezichten opduiken, is al jaren een constante. Ook tijdens deze bekermatch is dat niet anders. Onder meer Jan Vertonghen volgt de wedstrijd vanuit de eretribune, zoals wel vaker het geval is bij belangrijke duels van paars‑wit.

Toch was het vooral een andere aanwezige die bij heel wat fans voor een schokmoment zorgde. Brian Riemer, de voormalige hoofdcoach, blijkt immers aanwezig te zijn voor deze halve finale. Zijn verschijning roept bij een deel van het publiek meteen herinneringen op aan een periode die velen liever achter zich laten.

Dat gevoel wordt versterkt door de huidige context, waarin Anderlecht actief op zoek is naar een nieuwe trainer. Voor een deel van de achterban is de passage van de Deen nog te vers om zonder emotie naar zijn aanwezigheid te kijken. Zijn vertrek werd door velen als noodzakelijk gezien, waardoor zijn terugkeer in het stadion onverwacht binnenkomt.

Bondscoach van Denemarken

Riemer is echter niet in een clubrol aanwezig, maar in zijn functie als bondscoach van Denemarken. Hij volgt een wedstrijd van Hey van dichtbij op, met het oog op verdere evaluatie. Zijn aanwezigheid heeft dus een volledig andere insteek dan wat we allemaal denken op dit moment als een trainer in de tribune zit bij Anderlecht.

Intussen blijft het trainersdossier bij Anderlecht verder evolueren. Thorsten Fink zou inmiddels bedankt hebben voor de functie van hoofdcoach. Daarnaast circuleert sinds vanmorgen ook de naam van Maarten Martens als mogelijke kandidaat om de opvolging van Hasi op zich te nemen. De komende dagen moeten meer duidelijkheid brengen.



Lees ook... LIVE: Anderlecht op zoek naar gelijkmaker, maar Diarra kopt over›