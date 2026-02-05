Anderlecht Anderlecht
0-1
Antwerp Antwerp
andAnderlecht
antAntwerp
0-1
45+1' Vincent Janssen (Daam Foulon)
Datum: 05/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (H)
Stadion: Lotto Park
Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 195 reacties
Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt
Foto: © photonews

Antwerp won de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup in het Lotto Park met 0-1. En Anderlecht... dat heeft nog meer problemen, want ze eindigden met negen. Maar nog erger toen ze met elf stonden: ze kunnen met de beste wil van de wereld geen goal meer maken.

Edward Still had wijzigingen aangekondigd en die kwamen er ook. Zowel qua opstelling als qua tactiek. Kanaté kwam in de plaats van de verkochte Angulo en Bertaccini moest het alleen in de spits zien te rooien. Degreef op rechts, Maamar op linksback, Sardella op rechtsback en Diarra centraal. Dat zijn al geen kleine wijzigingen meer. 

Het vuur zat erin, zowel bij Anderlecht als Antwerp

Bij Antwerp was het enkel Dierckx die weer in de ploeg kwam en Verstraeten die weer achteruit schoof. En wat leverde het op? Wel, een wedstrijd aan 100 km/u vanaf het begin. Niet dat er veel kansen te noteren vielen, maar er werd wel strijd geleverd. Bij Anderlecht was dat al winst tegenover de voorbije weken.

Paars-wit speelde mer bevrijd en verzorgder. Het was niet meer zo stereotiep toen altijd Angulo gezocht werd. Kanaté kreeg ook wel veel de bal, maar met Degreef liep er deze keer een echte rechtse winger waardoor die kant niet meer overgeslagen werd. Het bracht meer variatie. 

Janssen sloeg toe uit de zoveelste hoekschop

Antwerp speelde dan weer rechttoe-rechtaan. Snel diep spelen naar de twee spitsen en Somers, die zoals gebruikelijk de flank afdweilde. Twee kansjes kwamen er uit voort. Eerst Saliba die Nozawa op zijn weg vond en daarna Somers die wild naast schoot.

 

Maar het venijn zat hem in de staart van de eerste helft. Na de zoveelste corner verlengde Janssen richting tweede paal en de 0-1 stond op het bord. Hoe belangrijk hij is, kan niet meer benadrukt worden. Want Vandeplas had net daarvoor ook alleen voor Coosemans gestaan en zag de doelman aan het langste eind trekken. Dat moet je Janssen allemaal niet geven.

Anderlecht heeft geen enkele afwerker, Sardella en Diarra rood

Bertaccini had nog voor de pauze de gelijkmaker aan de voet, maar schoot vanuit de draai naast. Als de eerste helft al strijd was, werd de tweede dat nog meer. Het spel lag slag om slinger stil door irritante fouten. Anderlecht domineerde, maar de beste kans was wel voor Antwerp. Vandeplas kon een schitterende voorzet niet binnen duwen.

Vooraan bij Anderlecht was het huilen met de pet op. Er zit blijkbaar echt niemand meer in de kern die een goal kan maken. Bertaccini probeerde het, invaller Verschaeren een paar keer, Maamar... allemaal met hetzelfde resultaat. De afwerking toont een groot gebrek aan kwaliteit.

Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg kreeg Sardella nog zijn tweede geel voor een fout op Dierckx, met nog 20 minuten te spelen. Even later stonden ze zelfs met negen toen Diarra volledig onnodig op de hiel van Al-Sahafi ging staan. Meer dan terecht rood, donkerrood zelfs. Zo kan je natuurlijk op niet veel meer hopen. 

Antwerp kreeg kansen om de terugmatch met een gerust gemoed te kunnen aanvatten, maar maakte ze niet af of Coosemans stond pal. Zo wordt het toch nog spannend volgende week. Tja, als Anderlecht eens een bal tussen de palen krijgt, want anders...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/40 (32.5%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 22/34 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.4 8
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Sardella Killian   74' 5.4 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Diarra Moussa   79' 5.4 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/41 (68.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 62' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 73' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 63' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Cvetkovic Mihajlo 17' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Verschaeren Yari 28' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 0'  
Ilic Mihajlo 7' 6.3  
Meer statistieken
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Vroninks Basile 0'  
da Costa Coba 20' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Tajaouart Anas 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon   90' 6.3 7
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/36 (13.9%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Verstraeten Andreas   85' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 6.9 9
  • Nauwkeurige passes: 15/27 (55.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 85' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis 77' 6.2 8
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 77' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Foulon Daam A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/18 (50%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Somers Thibo 68' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 90' 7.3 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Scott Christopher   90' 6.7 7
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 13' 6.8 6
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Babadi Isaac 5' 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Valencia Anthony 5' 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 22' 7.0 5
Meer statistieken
Bijl Glenn 0'  
Hamdaoui Youssef 13' 7.1 6
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Achihi Orseer 0'  
Herbeleef Anderlecht - Antwerp

Vooraf

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

10:15

Volgende week staat op de Bosuil de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België gepland, maar de heenwedstrijd in het Lotto Park kan al een belangrijke richti...

Beker van België

 Halve Finales (H)
Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 0-1 Antwerp Antwerp
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved