Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

Charleroi en Union SG hebben een interessante wedstrijd tegen elkaar gespeeld. Die leverde geen winnaar op en dus zal het in de terugwedstrijd in het Dudenpark moeten gebeuren. De droom blijft zo wel levendig voor beide teams.

Sporting Charleroi droomt luidop van de bekerfinale. Dat is al dertig jaar geleden en De Zebra's willen er nog eens vol voor gaan. De voorbije maand hebben ze onder Hans Cornelis bovendien een heel goed parcours neergezet.

En dus wilden ze tegen Union SG uitpakken met hun typeploeg. Ze gingen er vol voor en wilden ook meteen naar voren treden, wat in het begin ook een paar kansjes opleverde in een toch wel prima begin van de wedstrijd.

Prima openingsfase voor Charleroi en Union SG

Ook Union toonde met zijn opstelling dat het gewoon koos voor de spelers die het al langer doen dit seizoen. David Hubert rommelde niet onnodig in zijn basiself en stuurde 10 van de 11 dezelfde namen op het veld, enkel Van de Perre keerde terug in de plaats van Rob Schoofs.

Na twintig minuten moest Union SG wel van doelman wijzigen, omdat Scherpen niet verder kon en dus Chambaere tussen de lijnen moest komen. Die kreeg in de tweede helft ook nog wel wat werk voor de kiezen, maar wel steeds minder.







Aan intensiteit lag het niet op een slecht veld in Charleroi, maar in de fase van de waarheid was het wel vaak net iets te weinig om écht indruk te gaan maken op de goegemeente. En dus kregen we de kroniek van een aangekondigde 0-0.

Beslissing valt pas in Brussel

Niemand kon uiteindelijk scoren, al had Union in de slotminuut nog een prima kans die de nek werd omgewrongen. Alles bij elkaar konden we wel spreken van een billijk gelijkspel, want niemand verdiende echt meer.

De beslissing zal dus pas vallen in Brussel in het Dudenpark. Dan is een nieuw gelijkspel goed voor verlengingen en mogelijks strafschoppen. Hans Cornelis blijft wel ongeslagen sinds hij coach is bij Charleroi.