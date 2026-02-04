Charleroi Charleroi
Union SG Union SG
Datum: 04/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (H)
Stadion: Stade du Pays de Charleroi
Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG
Foto: © photonews

Charleroi en Union SG hebben een interessante wedstrijd tegen elkaar gespeeld. Die leverde geen winnaar op en dus zal het in de terugwedstrijd in het Dudenpark moeten gebeuren. De droom blijft zo wel levendig voor beide teams.

Sporting Charleroi droomt luidop van de bekerfinale. Dat is al dertig jaar geleden en De Zebra's willen er nog eens vol voor gaan. De voorbije maand hebben ze onder Hans Cornelis bovendien een heel goed parcours neergezet.

En dus wilden ze tegen Union SG uitpakken met hun typeploeg. Ze gingen er vol voor en wilden ook meteen naar voren treden, wat in het begin ook een paar kansjes opleverde in een toch wel prima begin van de wedstrijd.

Prima openingsfase voor Charleroi en Union SG

Ook Union toonde met zijn opstelling dat het gewoon koos voor de spelers die het al langer doen dit seizoen. David Hubert rommelde niet onnodig in zijn basiself en stuurde 10 van de 11 dezelfde namen op het veld, enkel Van de Perre keerde terug in de plaats van Rob Schoofs.

Na twintig minuten moest Union SG wel van doelman wijzigen, omdat Scherpen niet verder kon en dus Chambaere tussen de lijnen moest komen. Die kreeg in de tweede helft ook nog wel wat werk voor de kiezen, maar wel steeds minder.



Aan intensiteit lag het niet op een slecht veld in Charleroi, maar in de fase van de waarheid was het wel vaak net iets te weinig om écht indruk te gaan maken op de goegemeente. En dus kregen we de kroniek van een aangekondigde 0-0.

Beslissing valt pas in Brussel

Niemand kon uiteindelijk scoren, al had Union in de slotminuut nog een prima kans die de nek werd omgewrongen. Alles bij elkaar konden we wel spreken van een billijk gelijkspel, want niemand verdiende echt meer.

De beslissing zal dus pas vallen in Brussel in het Dudenpark. Dan is een nieuw gelijkspel goed voor verlengingen en mogelijks strafschoppen. Hans Cornelis blijft wel ongeslagen sinds hij coach is bij Charleroi.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.92 6
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/23 (13%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.95 6
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.65 6
  • Nauwkeurige passes: 46/48 (95.8%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.94 6
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Camara Etienne   90' 6.14 5
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 6.77 5
  • Nauwkeurige passes: 43/53 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 6.21 4
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Succesvolle dribbels: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Pflücke Patrick 80' 6.35 5
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 67' 6.43 3
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 6.22 4
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 10' 6.49 5
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 23' 6.53 5
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 23' 6.79 6
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sykes Ross   90' 6.34 5
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.05 6
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 7.13 6
  • Nauwkeurige passes: 24/34 (70.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Patris Louis 90' 6.15 6
  • Nauwkeurige passes: 15/27 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 7.04 7
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.79 9
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 74' 6.93 6
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 62' 6.14 5
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 61' 6.44 3
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
Meer statistieken
David Promise 74' 6.56 4
  • Nauwkeurige passes: 6/13 (46.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 67' 6.65 7
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/27 (44.4%)
Meer statistieken
Fuseini Mohammed 28' 6.49 6
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 29' 6.74 6
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
François Guillaume 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Florucz Raul 16' 6.44 5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 16' 6.55 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Charleroi - Union SG
22:30

Beker van België

 Halve Finales (H)
Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 05/02 Antwerp Antwerp
