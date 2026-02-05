Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste
Foto: © photonews

Philippe Albert was de voorbije dagen afwezig bij zijn vaste tv-optredens. Hij licht toe welke periode hij doormaakte en waarom werken tijdelijk onmogelijk was.

Zware griep voor Philippe Albert

Tien dagen geleden viel zijn afwezigheid bij La Tribune op. Hij gaf toen aan dat hij met een stevige griep kampte. De aandoening bleek hardnekkig en zorgde ervoor dat hij zowel de Clasico als een nieuwe uitzending moest missen.

Albert omschrijft de symptomen als bijzonder intens. “Soms had ik hoestbuien die twee tot vier minuten duurden”, vertelt hij aan La Capitale. “Eerlijk, ik ben nog nooit zo ziek geweest. Maar goed, er zijn ergere dingen, ik klaag niet.”

Werken was volgens hem echter wel onmogelijk. Hij zat niet op het vereiste niveau qua stem en concentratie. “Ik wil nooit half werk leveren.” Daarom besloot hij zijn plaats tijdelijk af te staan aan collega’s, die zijn taken bij La Tribune en de Clasico overnamen.

Terugkeer na verplichte rust

Na een periode van volledige rust verscheen Albert opnieuw achter de microfoon. Hij keerde terug tijdens de bekerpartij Charleroi-Union, nadat hij meerdere dagen binnen had moeten blijven.


“Dinsdag kon ik voor het eerst in negen dagen weer naar buiten”, laat hij weten. Dat gaf hem de kans om van thuis uit weer wat wedstrijden en uitzendingen te volgen, zodat hij helemaal klaar was om de bekermatch te coveren.

