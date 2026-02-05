Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

Foto: © photonews

Charleroi wil blijven geloven in zijn kansen op een finale in de Beker. De supporters willen met zoveel mogelijk aanwezig zijn om hun ploeg aan te moedigen.

Twintig jaar geleden was het dat Sporting Charleroi nog eens de halve finales van de Beker bereikte. Gisteren zat het Mambourg vol voor het duel tegen Union. De 0-0 tegen de Brusselaars sterkt de Zebra’s in het geloof dat alles nog mogelijk is.

Net zoals in de heenmatch willen de Carolo's met zoveel mogelijk aanwezig zijn in het Dudenpark volgende week. De Brusselse autoriteiten deden hen al een tegemoetkoming door het aantal toegelaten uitfans op te trekken van 750 naar 1000.

Duizenden aanvragen om naar het Dudenpark te trekken

De Storm Ultras reageerden tevreden op die beslissing… al hopen ze nog op een verhoging tot 1200 plaatsen. "Het is al onverwacht dat we zo’n quota hebben gekregen en dat beseffen we volledig en met respect."

"Onze vraag (en ons aandringen) komt er enkel omdat er een enorme vraag is van mensen die erbij willen zijn en die bij wijze van spreken een nier zouden verkopen om een ticket te krijgen voor deze historische wedstrijd."

"We zijn bereid onze invloed te gebruiken om zo’n aanvraag extra kracht bij te zetten, bereid om naar overleg te komen, een waarborg te betalen of zelfs kombucha te drinken als dat echt de enige manier is”, vervolgt de supportersgroep."

"We begrijpen dat er al het maximum is gedaan… maar we zijn Ultras, en we zullen blijven geloven tot de dag dat we extra tickets krijgen", besluiten ze. Of hun oproep wordt gehoord, ligt nu in handen van de autoriteiten.

