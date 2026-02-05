Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"
Foto: © photonews

Patro Eisden bereidt zich voor op een nieuwe Limburgse derby. Coach Stijn Stijnen reageert op een gerucht dat in aanloop naar de wedstrijd opdook.

Gerucht rond premies bij Jong Genk

De sterke reeks van Patro kwam tot stilstand met een gelijkspel in Lommel, maar de ploeg bleef ongeslagen in 2026. Voor de volgende wedstrijd wacht Jong Genk, dat volgens een rondgaand verhaal extra gemotiveerd zou kunnen zijn.

De spelers van Jong Genk zouden een dubbele winstpremie beloofd zijn. Stijnen hoorde het gerucht eveneens en reageerde kort. “Ik zou het straf vinden dat men op die manier geld gooit naar een U23-ploeg om een Limburgse concurrent een hak te zetten”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Hij noemt het een merkwaardige aanpak. “Dat zou getuigen van een vreemd beleid.” Hoewel hij aangeeft niet te geloven dat het klopt, ziet hij er wel een teken in dat de derby leeft. “Het zegt wel veel over hoezeer deze derby leeft.”

Goede voorbereiding

De coach richt zich intussen op de voorbereiding van zijn eigen ploeg, die volgens hem een degelijke trainingsweek achter de rug heeft. Stijnen benadrukt dat de eerste dagen in het teken stonden van recuperatie na een intensieve periode. Jong Genk staat lager in de stand, maar hij wijst op de kwaliteit binnen de beloftenploeg. Hij benadrukt dat Patro daar een passend antwoord op moet bieden.


In ieder geval dragen dergelijke verhalen bij aan de spanning rond de wedstrijd. Patro Eisden en Jong Genk staan vrijdagavond oog in oog met elkaar in de Challenger Pro League.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

