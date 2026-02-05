De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

Een beetje tot ieders verbazing verliet Kaye Furo deze winter Club Brugge, met als bestemming Brentford. Een grote transfer en een grote uitdaging voor de piepjonge Belgisch-Nigeriaanse aanvaller.

Na slechts 5 wedstrijden in de Jupiler Pro League dit seizoen heeft Kaye Furo (18 jaar) deze winter al afscheid genomen. Club Brugge kon het bod van Brentford niet weigeren, dat 10 miljoen euro op tafel legde om de talentvolle aanvaller, international bij de U21, over te nemen. Op Transfermarkt wordt hij geschat op 2,5 miljoen euro.

Club Brugge wilde geen afscheid nemen van Kaye Furo

En blijkbaar heeft Brentford een plan met hem, want Furo heeft al op de bank gezeten in de Premier League, ook al heeft hij nog geen speelminuten gekregen. De sportief directeur van The Bees legt uit waarom hij werd aangetrokken.

"Dit seizoen hadden we alleen Igor Thiago als echte nummer 9. Het was dus noodzakelijk om niet alleen een vervanger te vinden, maar ook een opvolger. In het verleden zijn onze aanvallers vaak maar van voorbijgaande aard geweest. Je moet op lange termijn denken", verklaart Phil Giles op de officiële website van de club.

Brentford heeft een stevig plan met Kaye Furo

"We hadden dus een jonge, getalenteerde speler nodig. Kaye was beschikbaar vanwege zijn contractsituatie bij Club Brugge, die niet echt enthousiast was om hem te zien vertrekken, want het is een heel, heel goede jonge speler."



"Fysiek is het een grote kerel, snel, goed in beweging, hardwerkend. Eigenschappen die je zoekt bij een doelpuntenmaker om in de Premier League te spelen. We denken dat hij op korte termijn impact kan hebben", verzekert Giles, en hij bevestigt daarmee dat Kaye Furo een onmiddellijke versterking is voor de A-kern.