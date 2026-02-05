Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder
Foto: © photonews

In de HLN Voetbalpodcast werd maandag onthuld hoe Belgische clubs hun spelers belonen voor wedstrijden. De bedragen blijken flink uiteen te liggen, met Club Brugge dat het best betaalt.

Bij Anderlecht krijgen basisspelers momenteel 1.000 euro bruto per punt. Bij een overwinning verdienen ze dus 3.000 euro. Antwerp hanteert een vergelijkbaar systeem, ongeacht de speler. Ook toppers als Thorgan Hazard vallen onder deze regeling.

Club Brugge zit hoger: de standaardpremie is 2.000 euro per punt voor basisspelers, terwijl twee ervaren sterkhouders maar liefst 4.000 euro per punt ontvangen. Bankzitters krijgen uiteraard een kleiner deel.

Club Brugge-spelers krijgen 2.000 euro per punt

AA Gent betaalt het minst: 500 euro per punt voor de meeste spelers. Enkel enkele uitzonderingen, zoals bepaalde zomertransfers, krijgen 1.000 euro per punt. Union ligt iets hoger met 700 euro per punt, maar hanteert een slim bonussysteem waarbij dubbele premies gelden na twee opeenvolgende overwinningen.

KRC Genk geeft de meeste spelers 1.500 euro per punt. Bij Sint-Truiden hangt de premie af van de klassering: laag in het klassement levert 300 euro per punt op, middenin 500 euro, en top zes 700 euro.

Bij Anderlecht iedereen gelijk voor de wet

Door het stabiel hoge niveau van STVV in Play-Off 1 kunnen hun spelers dit seizoen flink wat verdienen per match. Het toont hoe uiteenlopend Belgische clubs omgaan met motivaties en financiële prikkels voor hun spelers.

