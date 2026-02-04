Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

Club Brugge staat voor een cruciale transferzomer. Dévy Rigaux moet de volledige ruggengraat van blauw-zwart vervangen. En met het oog op dat werk moet een héél belangrijke knoop worden doorgehakt.

We schreven eerder al dat de volledige as van Club Brugge volgend seizoen zal vertrekken. De West-Vlamingen slaagden er dan wel in om hun sterkhouders deze winter te houden, maar dat zal komende zomer niét lukken.

De penningmeester vindt het alleszins niet erg. De transfers van Raphael Onyedika, Joel Ordoñez en Christos Tzolis moeten al meer dan honderd miljoen euro in het laatje brengen. En dan hebben we het nog niet over enkele andere sterkhouders gehad die wellicht zullen vertrekken.

Gaat Club Brugge de eigen transferpolitiek bijstellen?

Dé vraag die zich stelt: wat gaat Club Brugge met die volle bankrekening doen? De voorbije jaren koos blauw-zwart voor een héél duidelijke transferpolitiek: jong aankopen, meerwaarde creëren en voor de absolute jackpot verkopen.

Maar… in dit geval brengt die politiek risico's met zich mee? Wat als één of meerdere van die nieuwkomers de verwachtingen niet kan inlossen? Nooit eerder moest Club Brugge in een tussenseizoen pakweg vijf sleutelspelers vervangen.

Gaat Club Brugge dit seizoen het eigen uitgaande transferrecord breken?

Club Brugge betaalde ooit zeventien miljoen euro voor Roman Yaremchuk - ze hebben er in het Jan Breydelstadion nog steeds spijt van - maar verder is de elf miljoen euro die voor Igor Thiago werd betaald nog steeds het tweede hoogste bedrag.





Gaat Club Brugge ook deze zomer (proberen) onder de tien miljoen euro blijven voor hun aanwinsten? Of moét Dévy Rigaux dat bedrag optrekken om voor zekerheid én ervaring te kiezen? We zijn zelf héél benieuwd naar de keuze van de blauw-zwarte bestuurskamer.