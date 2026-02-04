De derde helft Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn!

Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn!
Foto: © photonews

Het was al een tijd in voorbereiding, maar het is nu officieel: Eden Hazard sluit zich aan bij het wijnproject Le Vin des Champions (The Wine of Champions). Drie wijnvarianten worden aangeboden: rode wijn, rosé en witte wijn.

Het project is opgestart door Fabio Cordella, een voormalige Italiaanse voetballer die tegenwoordig ondernemer is. Dit label brengt voetballersterren samen die klaarstaan om hun eigen wijn op de markt te brengen. Gianluigi Buffon, Ronaldinho, Wesley Sneijder en Marco Materazzi hebben zich ook op dit avontuur gestort.

Heel veel grote namen gaan wijn fabriceren

Deze samenwerking betreft een gelimiteerde speciale editie en het is dus geen langdurige samenwerking. Een speciale gelegenheid voor Eden Hazard om een wijn met zijn beeltenis te hebben. Fabio Cordella zag zijn voetbalcarrière beëindigen na een knieblessure.

Hij schakelde zich daarna om naar ondernemerschap, maar bleef ook actief in het voetbal, onder meer als sportief directeur van Union SG van 2008 tot 2011. Parallel hieraan is hij ook aan dit project begonnen door het wijnbedrijf van zijn familie over te nemen, dat sinds 1911 bestaat in Apulië.

Een kijkje achter de schermen van de wijn "Eden Hazard"

"De Eden Hazard-wijnen zijn officieel beschikbaar. Wat een emotie! De drie eerste flessen zijn al te koop, maar de verrassingen stoppen daar niet!", schrijft de initiatiefnemer van het project op Instagram op dinsdag in een bericht gemaakt in samenwerking met Eden Hazard.

In de gedeelde video is de voormalige Rode Duivel te zien terwijl hij de wijnkelder bezoekt, maar ook zijn eigen wijn proeft. Daar worden ook de drie verschillende soorten wijn getoond. Gaat u er ook een flesje van aanschaffen?

