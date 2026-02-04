Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben?

Théo Leoni beleefde dinsdag een topavond in Frankrijk. Met twee doelpunten loodste hij Stade Reims voorbij Le Mans en zette hij zijn sterke vorm extra in de verf, tot groot genoegen van coach Karel Geraerts.

Théo Leoni was dinsdagavond van goudwaarde bij Stade Reims. Zijn club stootte door naar de kwartfinales van de Coupe de France na een 3-0-overwinning tegen Le Mans FC en had dat te danken aan twee doelpunten van de voormalige Anderlecht-speler.

De middenvelder trof een eerste keer raak in minuut in minuut 38. Zo'n 20 minuten voor het einde van de wedstrijd verdubbelde hij de voorsprong. Benhattab zette uiteindelijk de 3-0 op het bord, maar toen zat Leoni alweer op de bank na een applauswissel.

Dubbele treffer onderstreept goede prestaties in Frankrijk

Trainer Karel Geraerts kon de dubbele treffer van zijn landgenoot wel smaken. "Hij heeft zich vrij snel opgewerkt, zowel binnen de club als in de kleedkamer. Hij is iemand die heel sociaal is, vaak praat en met iedereen in gesprek gaat. Op het veld zie je bij elke invalbeurt dat hij nadenkt en veel boodschappen doorgeeft aan zijn ploegmaats. Zijn dubbele treffer? Hij scoorde bij ons minder, maar ik herinner me dat hij bij Anderlecht wel behoorlijk wat doelpunten maakte", vertelde hij bij L'Équipe.

Bij Anderlecht mocht hij weg, en dat bleek de juiste keuze. In Frankrijk lijkt het veel beter te lopen voor Leoni. Toch mogen we niet te veel doelpunten meer verwachten van hem. "Wen er maar niet te snel aan. Ik heb eerder een defensieve dan een offensieve roeping", lachte hij.



"Vandaag liet de coach me wat hoger spelen en dat werkte goed. Ik ben trots op mijn eerste twee doelpunten voor deze prachtige en mythische club. Ik begin me steeds beter te voelen. Dat komt door het ritme en de opeenvolging van wedstrijden. Maar dat geldt voor het hele team", aldus Leoni.