Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Het plotse vertrek van Nilson Angulo dwong Anderlecht om snel te handelen: Coba Da Costa komt over van Getafe. Maar wie is die Spaanse flankaanvaller, wiens weinig flatterende statistieken voor heel wat reacties zorgden?

Coba Da Costa (23) krijgt de zware opdracht om Nilson Angulo te doen vergeten in de komende maanden — of preciezer: om beter te doen dan wat de Ecuadoriaan de laatste tijd liet zien. Zo bekeken ligt de druk iets lager, want Anderlecht aanvaardde het bod van Sunderland voor Angulo (waar Club Brugge en Genk deze winter fortuinen weigerden) niet zonder reden.

Toch stemmen de cijfers van Da Costa tot nadenken. Op een leeftijd waarop Nilson Angulo net begon te stapelen qua goals, kan de Spaans-Guineeër bijzonder magere statistieken voorleggen: dit seizoen geen enkel doelpunt en geen assist. Vorig seizoen was het amper beter: één goal en één assist in 19 wedstrijden in La Liga.

Supporters van Getafe blijven achter hem staan

Toch is er een opvallend element: de reacties van de supporters van Getafe na zijn vertrek. Het valt namelijk op dat een groot deel van hen het vertrek van Da Costa jammer vindt en meent dat hij zijn volledige potentieel niet kon tonen door het type voetbal dat zijn coach liet spelen.

José Bordalás staat inderdaad niet bekend voor zijn romantische manier van spelen. In september vorig jaar wijdde de BBC nog een uitgebreide analyse aan het "anti-voetbal" van Bordalás, die bij Getafe aan het roer stond van 2016 tot 2021 en er sinds 2023 opnieuw trainer is. In 2020 werd hij al openlijk bekritiseerd door Quique Setién (FC Barcelona) en uitgeroepen tot "meest gehate coach van La Liga".



Van de Spaanse vijfde klasse… naar RSC Anderlecht in twee jaar

De supporters van Anderlecht weten intussen ook hoe dat werkt. Toen Luis Vázquez enkele weken geleden bij Getafe tekende, werd al snel opgemerkt dat een Argentijnse spits in zo’n ploeg misschien net wél tot zijn recht kon komen – en dat bleek: Vázquez scoorde meteen bij zijn debuut. Het omgekeerde kan nu ook gelden: Coba Da Costa, weg uit die lijdensweg, zou zich eindelijk kunnen ontplooien.

Voor de speler uit La Mojonera wordt het in elk geval een grote test. Getafe was zijn eerste club op het hoogste niveau. Da Costa bracht zijn eerste jaren door in de lagere reeksen, met zelfs een korte passage bij het Sloveense Tabor Sežana, voor hij doorbrak bij Conquense (37 wedstrijden, 8 doelpunten) in de Spaanse vijfde klasse. Dat was amper twee jaar geleden. Was de stap naar La Liga te groot? Misschien.

Eén ding staat vast: Coba Da Costa ontbreekt het niet aan persoonlijkheid. Tijdens zijn korte verblijf in Slovenië weigerde hij na een wissel bij de rust zijn trainer een hand te geven, wat hem prompt zijn vertrek opleverde. Dat zou Besnik Hasi niet geapprecieerd hebben. Maar goed: die is intussen ook vertrokken…