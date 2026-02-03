Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

KRC Genk haalde tegen Dender een opvallende zege binnen: een blitzstart met twee goals, gevolgd door een moeizaam vervolg van de wedstrijd. De winst kwam er, maar liet fysiek sporen na.

KRC Genk boekte afgelopen weekend een atypische overwinning. De Limburgers scoorde twee snelle doelpunten tegen hekkensluiter Dender, maar nadien begon de motor te sputteren.

Ze kregen het bijzonder moeilijk en Dender creëerde gewoon meer. Het werd uiteindelijk pompen of verzuipen bij een 1-2-tussenstand. Genk trok de zege over de streep, maar niet zonder kleerscheuren.

Geen serieuze blessure voor Yira Sor

Yira Sor mocht kort na het uur invallen, maar bleef niet lang op het veld staan. Een dikke tien minuten na zijn invalbeurt moest hij noodgedwongen naar de kant. Na een stevige botsing kon hij niet meer verder.

Uiteindelijk lijkt zijn blessure goed mee te vallen. Het Belang van Limburg weet dat de flankaanvaller twee dagen rust kreeg omwille van zijn lichte kwetsuur.



Woensdag voegt hij zich opnieuw bij de groep. Nicky Hayen zal blij zijn dat Sor er opnieuw bij is. Zondag neemt Genk het thuis op tegen Anderlecht, en dan is een volledig fitte kern geen overbodige luxe.