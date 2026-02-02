Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Murillo - Said

Op 02/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Murillo - Said

Buitenlandse club wil Rafiki Saïd wegkapen bij Standard: aanvaller spreekt zelf klare taal

Rafiki Saïd maakte opnieuw het verschil tegen Anderlecht. De Comorese international is een van de positieve uitblinkers van het seizoen bij Standard en wekt dan ook logisch gezien belangstelling. (Lees meer)

Frustratie kookt over: Arthur Vermeeren zorgt voor opschudding bij Marseille met stevig incident

Het lijkt er steeds meer op dat de nederlaag van Olympique Marseille in Brugge een kruitvat heeft doen ontploffen. Arthur Vermeeren, die het al een tijdje met weinig speelminuten moet doen, zou in de clinch zijn gegaan met een concurrent, terwijl Amir Murillo richting de uitgang wordt geduwd. (Lees meer)