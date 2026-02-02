Hasi kreeg de rekening gepresenteerd, maar... dit zijn de andere schuldigen aan de malaise

Zoals het nu loopt kan het uiteraard niet verder bij Anderlecht. Het verlies tegen Standard is geen incident meer, het is het zoveelste signaal van een diepgewortelde crisis. De logica wiou dat Besnik Hasi de rekening gepresenteerd krijgt, maar de waarheid is dat de schuld veel breder ligt.

Hasi staat in de frontlinie, en ja, hij heeft zeker fouten gemaakt. Zijn ploeg begon opnieuw dramatisch tegen Standard, zoals tegen Charleroi en Dender eerder dit seizoen. Al vond hij zelf dat hij de spelers nog scherp krijgt, is daar de laatste weken heel weinig van te zien. De eerste helft was een chaos, een collectief falen waarbij geen enkele structuur of discipline zichtbaar was.

Spelers dragen groot deel van verantwoordelijkheid

Maar de spelers ontkomen niet aan hun aandeel. Standard was tactisch slimmer, vond voortdurend de vrije man en leek op elk moment het initiatief te hebben. Anderlecht botste keer op keer op een muur. De intensiteit en scherpte die de ploeg in november nog toonde, zijn zoek.

Wie in de spiegel kijkt, ziet dat de fouten niet alleen bij de coach liggen. Dit was een collectieve blamage. Hasi probeerde nog te corrigeren, maar de spelers gaven niet thuis. De fysieke confrontatie op Sclessin vroeg verbetenheid en karakter, maar Anderlecht beet niet terug. De energie, de agressie en de mentale scherpte die de ploeg in november nog bezat, was volledig verdwenen.

De Anderlecht-top heeft dit ook op zijn geweten

Maar ook aan de top loopt het in de soep. De raad van bestuur en het technisch management hebben fouten gemaakt bij de samenstelling van het team. En hoe groot is het vertrouwen nog in sportief directeur Olivier Renard? Wie van de spelers die hij haalde, is een echte meerwaarde? De kans is bestaande dat ook zijn parcours bij Anderlecht ten einde loopt.

Gaat hij moeten beslissen wie de nieuwe coach wordt? Want wie kan op dit moment veel beter doen met deze ploeg? Will Still als interim terwijl er op zoek wordt gegaan naar iemand die het ziet zitten om hier een geheel van te maken en daar ook de kwaliteiten voor heeft?



Deze crisis toont dat Anderlecht nog altijd zoekende is naar structuur en duidelijkheid. Te veel namen, te veel posities, te weinig beslissingen. Zolang de club geen duidelijke hiërarchie en visie heeft, zullen dit soort wedstrijden blijven eindigen in collectieve chaos.