Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

Anthony Moris zag vanuit zijn huis in Saoedi-Arabië raketten en explosies. De ex-doelman van Union vertelt over de eerste dagen van de oorlog.

Vorige zomer verliet Anthony Moris Union Saint-Gilloise om een nieuw avontuur aan te gaan in Saudi-Arabië, bij Al-Khaleej. Voor de Luxemburgse doelman was het zowel een levenskeuze als een carrièremove: hij trok erheen om een andere omgeving te ontdekken.

Terug in Europa voor de Nations League met Luxemburg sprak hij met de krant Le Soir. Moris vertelde wat hij ter plaatse meemaakte en had het daarbij ook over de oorlog in het Midden-Oosten.

De gruwel van de oorlog

"We hadden zicht op Bahrein. Toen het begon, zagen we raketten, drones en explosies in de lucht", legt hij uit. 's Nachts waren de geluiden nog opvallender. "Je hoorde onderscheppingen en zware knallen. Je voelde ze. Dat was enorm indrukwekkend om mee te maken."

Een situatie die in het dagelijkse leven moeilijk te verwerken is, zeker voor zijn naasten. "Het was ingewikkeld, vooral voor mijn vrouw, die zich heel goed bewust is van de situatie. Uit voorzorg hebben ze de school van de kinderen gewoon gesloten, omdat ze weten dat het een internationale school is", aldus de ex-speler van Union.

Terug in België



Ondanks die bijzondere context schakelde Anthony Moris meteen door. "Ik heb zaterdag gespeeld. En in de nacht, meteen na de match, ben ik vertrokken vanaf de luchthaven van Riyad. We zijn overgestapt in Istanbul. Alles is vlot verlopen. Zondag waren we in België", besloot de doelman.