Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Het wordt stilaan wel heel pijnlijk voor Anderlecht. Club Brugge won met 1-3 - na een paar verdedigende blunders van jewelste bij paars-wit - maar dat hadden evengoed forfaitcijfers kunnen zijn. Club liet nog een korf open kansen liggen. Daarmee staan ze wel voor het eerst dit seizoen aan kop.

Gehoord van een Anderlecht-supporter die net de opstelling had gezien: "De Cat zit op de bank, ze gaan hem wel inbrengen bij 0-2", klonk het met enig sarcasme. We moeten toegeven: in de opstelling die Jérémy Taravel de wei instuurde, hadden we ook niet zoveel vertrouwen.

Dramatisch debuut voor Angély

Terwijl Club met zijn sterkste elf begon, stond bij Anderlecht Augustinsson weer in de ploeg, maakte Mathys Angély zijn basisdebuut en moest Llansana de geblesseerde Saliba vervangen. De fan had gelijk kunnen hebben. Na 12 minuten had Club al 0-2 moeten voorstaan.

Al na 8 minuten werd Angély zijn ergste nachtmerrie waar. De 19-jarige Fransman liep op het kletsnatte veld een voorzet van Tresoldi in eigen doel: 0-1. Vier minuten later had die 0-2 dan moeten vallen, want Tzolis kwam na mistasten van Angély helemaal alleen voor Coosemans, maar de doelman kon zijn schot nog tegen de paal duwen.

Llansana gewoon dramatisch

Het was een eerste helft waarin heel wat te doen was, want na een botsing met Diarra moest Nordin Jackers op een draagberrie afgevoerd worden. Mogelijk een hersenschudding dus. Even later moest ook Diarra naar de kant nadat Seys hem onderuit had gemaaid.







De thuisploeg kreeg geen kans bij elkaar gespeeld, maar ook Club kwam er niet meer door. Even een woordje ook over Enrick Llansana. We weten niet wat er met de Nederlander gebeurd is, maar hij kan geen deuk in een pakje boter meer trappen. Zijn inspeelpasses waren dramatisch, zijn handelingssnelheid veel te traag en bij een schot van Degreef had hij moeten scoren, maar hij trapte volledig naast de bal.

Klungelen achteraan bij Anderlecht

Het was dan ook gerechtvaardigd dat hij bij de rust vervangen werd en De Cat zijn wederoptreden maakte. Anderlecht kwam veel beter en met meer controle uit de kleedkamer. Maar ja, dit Anderlecht loopt niet over van vertrouwen. Als je kapitein dan ook nog aan het blunderen gaat, wordt het moeilijk.

Bij een uittrap speelde Coosemans de bal rechtstreeks in Brugse voeten en van daaruit ging het razendsnel: Forbs maakte er 0-2 van. En een minuutje later was heel de verdediging verdwenen toen Degreef vooraan de bal verloor. Met één pass zette Vetlesen Tzolis voor doel en daar was de 0-3. Van het zelf weggeven gesproken.

Club Brugge kreeg nog kansen genoeg om de score hoger te laten oplopen. Tzolis liet de 0-4 liggen na een schitterend hakje van Vanaken. En ook Vermant miste helemaal alleen oog in oog met Coosemans. Daardoor kon Cvetkovic aan de overkant nog de 1-3 maken, maar dat zal hen worst wezen.

Club Brugge springt voor het eerst dit seizoen over Union en heeft de touwtjes nu zelf in handen. Ze kunnen het zelf in eigen huis over de streep trekken als Union op bezoek komt na de bekerfinale. En Anderlecht? 19 punten achterstand op Brugge, na zelfs nog een puntendeling... Wat zou dat geweest zijn in een gewone competitie?