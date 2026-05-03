Datum: 03/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 6
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Het wordt stilaan wel heel pijnlijk voor Anderlecht. Club Brugge won met 1-3 - na een paar verdedigende blunders van jewelste bij paars-wit - maar dat hadden evengoed forfaitcijfers kunnen zijn. Club liet nog een korf open kansen liggen. Daarmee staan ze wel voor het eerst dit seizoen aan kop.

Gehoord van een Anderlecht-supporter die net de opstelling had gezien: "De Cat zit op de bank, ze gaan hem wel inbrengen bij 0-2", klonk het met enig sarcasme. We moeten toegeven: in de opstelling die Jérémy Taravel de wei instuurde, hadden we ook niet zoveel vertrouwen. 

Dramatisch debuut voor Angély

Terwijl Club met zijn sterkste elf begon, stond bij Anderlecht Augustinsson weer in de ploeg, maakte Mathys Angély zijn basisdebuut en moest Llansana de geblesseerde Saliba vervangen. De fan had gelijk kunnen hebben. Na 12 minuten had Club al 0-2 moeten voorstaan.

Al na 8 minuten werd Angély zijn ergste nachtmerrie waar. De 19-jarige Fransman liep op het kletsnatte veld een voorzet van Tresoldi in eigen doel: 0-1. Vier minuten later had die 0-2 dan moeten vallen, want Tzolis kwam na mistasten van Angély helemaal alleen voor Coosemans, maar de doelman kon zijn schot nog tegen de paal duwen.

Llansana gewoon dramatisch

Het was een eerste helft waarin heel wat te doen was, want na een botsing met Diarra moest Nordin Jackers op een draagberrie afgevoerd worden. Mogelijk een hersenschudding dus. Even later moest ook Diarra naar de kant nadat Seys hem onderuit had gemaaid.



De thuisploeg kreeg geen kans bij elkaar gespeeld, maar ook Club kwam er niet meer door. Even een woordje ook over Enrick Llansana. We weten niet wat er met de Nederlander gebeurd is, maar hij kan geen deuk in een pakje boter meer trappen. Zijn inspeelpasses waren dramatisch, zijn handelingssnelheid veel te traag en bij een schot van Degreef had hij moeten scoren, maar hij trapte volledig naast de bal.

Klungelen achteraan bij Anderlecht

Het was dan ook gerechtvaardigd dat hij bij de rust vervangen werd en De Cat zijn wederoptreden maakte. Anderlecht kwam veel beter en met meer controle uit de kleedkamer. Maar ja, dit Anderlecht loopt niet over van vertrouwen. Als je kapitein dan ook nog aan het blunderen gaat, wordt het moeilijk.

Bij een uittrap speelde Coosemans de bal rechtstreeks in Brugse voeten en van daaruit ging het razendsnel: Forbs maakte er 0-2 van. En een minuutje later was heel de verdediging verdwenen toen Degreef vooraan de bal verloor. Met één pass zette Vetlesen Tzolis voor doel en daar was de 0-3. Van het zelf weggeven gesproken.

Club Brugge kreeg nog kansen genoeg om de score hoger te laten oplopen. Tzolis liet de 0-4 liggen na een schitterend hakje van Vanaken. En ook Vermant miste helemaal alleen oog in oog met Coosemans. Daardoor kon Cvetkovic aan de overkant nog de 1-3 maken, maar dat zal hen worst wezen. 

Club Brugge springt voor het eerst dit seizoen over Union en heeft de touwtjes nu zelf in handen. Ze kunnen het zelf in eigen huis over de streep trekken als Union op bezoek komt na de bekerfinale. En Anderlecht? 19 punten achterstand op Brugge, na zelfs nog een puntendeling... Wat zou dat geweest zijn in een gewone competitie?

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.7 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/37 (18.9%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Camara Ilay 69' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Angely Mathys 90' 6.3 4
  • Nauwkeurige passes: 66/70 (94.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Diarra Moussa 29' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kana Marco   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 62/68 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 76' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Degreef Tristan 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 29/41 (70.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 40/45 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Hey Lucas 0'  
Ilic Mihajlo 61' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Huerta César 14' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
De Cat Nathan   45' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
da Costa Coba 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano A 21' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 21' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 20' 6.2 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Seys Joaquin A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 75' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 79' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/29 (96.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Vetlesen Hugo A   90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 3/7
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 75' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/24 (54.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Forbs Carlos 75' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse   15' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 0'  
Onyedika Raphael 11' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
van den Heuvel Dani 70' 6.7 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 15' 6.6 -
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 0'  
Spileers Jorne 15' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Herbeleef Anderlecht - Club Brugge

Vooraf

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35

Anderlecht ontvangt vanavond om 18u30 aartsrivaal Club Brugge in een bijzonder belangrijke topper in de Champions' Play-offs. Zeker voor blauw-zwart staat er enorm veel op ...

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge
