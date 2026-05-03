Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Union SG ging zaterdagavond met 2-1 de boot in bij STVV. Een dure nederlaag voor de Brusselaars in de titelstrijd, zeker als je ziet dat de tegengoal vanop de stip komt in blessuretijd. En eigenlijk best vermeden had kunnen worden.

Rood voor Mac Allister

Het was niet het avondje van Union SG, op bezoek bij STVV. De vroege uitsluiting van Mac Allister zorgde al voor bedrukte gezichten bij de Brusselaars en uiteindelijk werd de situatie met een man minder hen fataal.

Al zag het eventjes daarvoor er wel veel beter uit, toen de 1-1 gescoord werd. Na de match liet vooral Christian Burgess zich stevig uit over de wedstrijdleiding. Hij begreep de rode kaart voor zijn ploegmaat al zeker niet.

Schorsingen door gele kaarten

En ook de gele kaarten voor hem en Zorgane, waardoor ze allebei de wedstrijd tegen KV Mechelen missen, konden op weinig begrip rekenen. Coach David Hubert hield zich na afloop van de match meer op de vlakte.

Uiteraard ging het vooral over die laatste fase, met de strafschop die de 2-1-nederlaag inluidde. “Had ik liever gehad dat die bal in de eerste zone al in de tribune werd gekeild, zodat er nooit een corner was gekomen? Uiteraard”, vertelt de trainer aan Het Belang van Limburg.

Zondebok Sylla?

Alle ogen gingen richting Sylla, die de strafschopfout beging. Was hij de grote zondebok? “Massiré had absoluut geen kwade intenties toen hij die beweging uitvoerde. Hij gaat met zijn hoofd naar de bal, naar beneden toe, en er wordt slecht weggewerkt”, klinkt het.



De inbreng van Sylla was volgens Hubert een succes. “Plots was er meer snelheid vanachter, konden we met vier achterin spelen, en konden we beginnen drukken, zeker doordat er ook al een tweede aanvaller in het spel was gebracht. Dat bracht ons uiteindelijk naar die 1-1”, besluit hij.