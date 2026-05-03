Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

Als trainer kan je maar moeilijk al te negatief zijn over de prestatie van je team na een 0-5 overwinning. Toch bleef Standard-trainer Vincent Euvrard heel nuchter na de vlotte overwinning op het veld van Antwerp.

Neutrale supporter

Het was eigenlijk Standard-speler Ibe Hautekiet die het voor de microfoon van DAZN perfect samenvatte: "Laat een neutrale supporter naar de eerste 20 minuten kijken, die persoon gelooft zonder het vervolg gezien te hebben nooit dat het 0-5 is geworden. Antwerp kon daar scoren en we komen daar eigenlijk goed weg", aldus Hautekiet.

Een analyse die zijn trainer op de persconferentie zeker deelde. Al vond hij dat de Waalse journalisten wat overdreven die zeiden dat het 3-0 had kunnen staan vooraleer Standard een eerste keer in de 16 van Nozawa kon komen. "Éen of twee goals hadden ze wel zeker kunnen maken", moest Euvrard evenwel toegeven.

Epolo

"We speelden tegen een ploeg die 9 op 9 had, met veel vertrouwen speelt en dan voor eigen publiek die lijn wil doortrekken. Dan is het logisch dat je wat afwachtender en verdedigender aan de wedstrijd start", vertelde Euvrard. Maar Epolo kwam dan op de proppen met twee cruciale reddingen. Daardoor konden we even later beter in de wedstrijd komen."





Toch was Euvrard bij de rust op zijn hoede. "Zeker omdat we het bij Westerlo nog zagen zaterdag. Zij stonden thuis 0-3 achter en kwamen nog terug tot 3-3. Ik wou niet dat ons dat ook zou overkomen. Gelukkig maakten we snel de 0-4 en vervolgens stond Epolo opnieuw klaar met een prachtige redding", blies hij de loftrompet over zijn Congoleze doelman.

Leider na doorbreken negatieve reeks

En zo staat Standard mee aan de leiding in de Europe Play Offs na 6 speeldagen. "We hebben al drie van de zes wedstrijden gewonnen. Aan het begin van de play offs was het de vraag of we er wel eentje zouden winnen aangezien dat al dertig play off-matchen geleden was.", besloot Vincent Euvrard.