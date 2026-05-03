Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Adrien Truffert speelt een uitstekend seizoen bij Bournemouth. In 2022 werd hij opgeroepen voor de Franse nationale ploeg, en nu hoopt hij terug te keren bij Les Bleus met het oog op het WK 2026 in Canada, de VS en Mexico.

Adrien Truffert (24) is geboren in Luik, maar speelde zijn hele carrière in Frankrijk, ook bij de jeugdploegen, en werd nooit opgeroepen voor Belgische jeugdelftallen. Er is echter een periode geweest waarin zijn naam de ronde deed bij de Rode Duivels... en Roberto Martinez voerde zelfs een telefonisch gesprek met de speler.

Maar in 2022 maakte hij zijn keuze: Truffert werd Frans international. Opgeroepen door Didier Deschamps speelde hij 25 minuten in een Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Sindsdien bleef het echter stil voor de linksachter, die inmiddels bij Bournemouth speelt.

Adrien Truffert beleeft een uitstekend seizoen in de Premier League

De Luikenaar draait bovendien een uitstekend seizoen in de Premier League: hij staat er op 34 matchen, met één goal en drie assists. Dat doet hem hopen op een terugkeer bij de Franse nationale ploeg: "Geen enkele speler zou Les Bleus afwijzen. Elke speler die in een topcompetitie speelt en het min of meer goed doet, heeft dat ergens in zijn achterhoofd", vertelt hij in het After Foot van RMC Sport.

"Ik begin een wedstrijd niet met de gedachte dat ik top moet presteren om terug bij Frankrijk te geraken, maar als ze me bellen, ben ik er", verzekert de Franse international. De concurrentie op de linksachterpositie is bij Les Bleus wel zwaarder dan bij de Duivels, met namen als Theo Hernandez, Lucas Digne en Mathieu Udol die duidelijk een mooie voorsprong lijken te hebben.



Het heeft echter geen zin te hopen op een onwaarschijnlijke ommezwaai à la Jorthy Mokio voor Adrien Truffert, die destijds heel duidelijk was. En dat zelfs al zou Truffert volgens de FIFA-regels nog in aanmerking komen voor een wissel van nationale ploeg (drie jaar zonder oproeping, jonger dan 21 bij zijn eerste interland, minder dan drie interlands en geen eindtoernooi gespeeld).