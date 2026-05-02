Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Anderlecht zou er goed aan doen om geen enkele speler als vanzelfsprekend te beschouwen. Niets garandeert bijvoorbeeld dat Nathan Saliba na de zomer nog in Brussel rondloopt.

Voor slechts 2 miljoen euro heeft Olivier Renard Saliba naar Brussel gehaald en de Canadees heeft zich toch gemanifesteerd als een fysiek sterke speler die op het middenveld van waarde is. Saliba heeft zijn nut dus al bewezen in het Lotto Park, maar toch is hij niet een van de jongens van wie veel transferverhalen de ronde doen.

Met het einde van zijn eerste volledige seizoen bij paars-wit in zicht stuurt Saliba zeker niet aan op een transfer. In Het Laatste Nieuws werd hem gevraagd of hij volgend seizoen nog bij Anderlecht voetbalt. "Daar ga ik toch van uit", aldus de 22-jarige die aan zijn eerste Europees avontuur bezig is. Hij wil dus in Anderlecht nog werken aan zijn regelmaat.

Radzinski verwacht interesse in Saliba

Het was echter een dubbelinterview met een landgenoot van hem, Tomasz Radzinski. Het clubicoon van RSCA acht het minder vanzelfsprekend dat Saliba blijft. "Het zou me niet verbazen als er deze zomer veel interesse komt. En hij kan zich nog in de kijker spelen op het WK." Voorts legt Radzinski de vinger op de wonde over een van de algemene problemen van Anderlecht.

Radzinski laat één ding heel duidelijk verstaan: hij gelooft volop in de kwaliteiten van Saliba en schrijft hem een mooie toekomst toe. "The sky is the limit. Voor Anderlecht zou het jammer zijn, maar voor hem logisch om een volgende stap te zetten." Als Saliba nu alweer een transfer kan versieren, zou het in zijn carrière wel hard vooruitgaan.

Saliba mist enkel matchen door schorsingen

Dat is dus iets voor de toekomst, maar Anderlecht mag zeker niet op zijn lauweren rusten, ook al ligt Saliba onder contract tot 2029. Vanaf de eerste speeldag heeft Saliba dit seizoen doorlopend speelminuten verzamelt bij Anderlecht. Enkel vier schorsingen hebben ervoor gezorgd dat hij af en toe een wedstrijd moest missen.