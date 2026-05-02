Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| Reageer
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zou er goed aan doen om geen enkele speler als vanzelfsprekend te beschouwen. Niets garandeert bijvoorbeeld dat Nathan Saliba na de zomer nog in Brussel rondloopt.

Voor slechts 2 miljoen euro heeft Olivier Renard Saliba naar Brussel gehaald en de Canadees heeft zich toch gemanifesteerd als een fysiek sterke speler die op het middenveld van waarde is. Saliba heeft zijn nut dus al bewezen in het Lotto Park, maar toch is hij niet een van de jongens van wie veel transferverhalen de ronde doen.

Met het einde van zijn eerste volledige seizoen bij paars-wit in zicht stuurt Saliba zeker niet aan op een transfer. In Het Laatste Nieuws werd hem gevraagd of hij volgend seizoen nog bij Anderlecht voetbalt. "Daar ga ik toch van uit", aldus de 22-jarige die aan zijn eerste Europees avontuur bezig is. Hij wil dus in Anderlecht nog werken aan zijn regelmaat.

Radzinski verwacht interesse in Saliba

Het was echter een dubbelinterview met een landgenoot van hem, Tomasz Radzinski. Het clubicoon van RSCA acht het minder vanzelfsprekend dat Saliba blijft. "Het zou me niet verbazen als er deze zomer veel interesse komt. En hij kan zich nog in de kijker spelen op het WK." Voorts legt Radzinski de vinger op de wonde over een van de algemene problemen van Anderlecht.

Radzinski laat één ding heel duidelijk verstaan: hij gelooft volop in de kwaliteiten van Saliba en schrijft hem een mooie toekomst toe. "The sky is the limit. Voor Anderlecht zou het jammer zijn, maar voor hem logisch om een volgende stap te zetten." Als Saliba nu alweer een transfer kan versieren, zou het in zijn carrière wel hard vooruitgaan.

Saliba mist enkel matchen door schorsingen

Lees ook... Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht
Dat is dus iets voor de toekomst, maar Anderlecht mag zeker niet op zijn lauweren rusten, ook al ligt Saliba onder contract tot 2029. Vanaf de eerste speeldag heeft Saliba dit seizoen doorlopend speelminuten verzamelt bij Anderlecht. Enkel vier schorsingen hebben ervoor gezorgd dat hij af en toe een wedstrijd moest missen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Nathan-Dylan Saliba
Tomasz Radzinski

Meer nieuws

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
1
Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

22:52
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
10
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

22:00
8
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

21:20
1
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
1
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
4
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

20:30
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
1
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

18:00
Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

17:30
Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

16:30
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
7
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
3
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs Dog3 Dog3 over Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen JaKu JaKu over 🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop? Dirk1897 Dirk1897 over STVV - Union SG: 2-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Charleroi - KRC Genk: 2-0 rinus michels rinus michels over Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet TatstOn TatstOn over 🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse JVD002 JVD002 over Antwerp - Standard: - Philippe Cr Philippe Cr over Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League? JaKu JaKu over Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved