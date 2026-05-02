Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

Nog vijf speeldagen resten ons in de Champions' Play-offs. En dus is de vraag stilaan: wie pakt de titel? Elke speeldag is van even groot belang en toch zou het dit weekend wel eens extra belangrijk kunnen gaan worden. Valt de beslissing op speeldag 6?

Union SG heeft momenteel twee punten meer dan Club Brugge, met nog vijf speeldagen te gaan. In deze play-offs lieten ze met 13 op 15 opnieuw zien dat ze bijna niet te verslaan zijn. Ook tegen KAA Gent hadden ze bovendien kunnen winnen.

Ook Club Brugge van zijn kant liet al mooie dingen zien. Met 12 op 15 doen ook zij het opperbest. De top-2 heeft zo - meer dan in de reguliere competitie, toen alles tussen de ploegen van de top-6 wat dichter bij elkaar zat, ook in de onderlinge wedstrijden - opnieuw getoond waarom zij de top-2 zijn.

STVV lijkt op weg naar plaats drie, de drie andere teams moeten vooral op de vierde plaats mikken. RSC Anderlecht zal mogelijk ook stilaan beginnen te kijken naar de bekerfinale, waar ze een beter Europees ticket kunnen pakken dan met de vierde plaats.

Europese tickets op het spel voor Anderlecht, Mechelen en Gent

En de vijfde kan door die bekerfinale ook nog dromen van Europees voetbal, als het in een barragewedstrijd komaf kan maken met Westerlo, Genk of wie weet toch nog pakweg Standard of Charleroi. Een heel spannende speeldag zit er dus aan te komen.



KV Mechelen kan met een overwinning tegen KAA Gent de vijfde plaats pakken en zo met 4 op 18 een zaak doen richting Europees voetbal. Met één overwinning in de play-offs zouden ze mogelijk genoeg kunnen hebben voor dat Europees ticket, veelzeggend.

Drie matchen onder hyperspanning

We verwachten namelijk niet dat Mechelen of Gent plots van alle topploegen gaan winnen, al was het verschil lang niet altijd groot en deed Gent van zich spreken met de 0-0 op bezoek bij Union SG in het Dudenpark.

STVV speelde dit seizoen al goed voetbal. Aan hen om tegen Union SG te laten zien dat ze ook tegen de top-2 kunnen kietelen. Thuis tegen Club Brugge had het gekund, maar zat het uiteindelijk niet mee en werd toch nog verloren dankzij een sterk ingevallen Vetlesen.

Tegen Union SG krijgen ze een nieuwe kans. Zo kunnen ze ook een stevige stap zetten richting de derde plaats, want ook RSC Anderlecht mikt nog altijd op een zo hoog mogelijk Europees ticket. En zij hebben ook een zware wedstrijd.

Hyperspanning aan de top: fouten maken kan en mag niet

Maar een thuismatch tegen Club Brugge? Dat is en blijft nog altijd iets speciaals voor paars-wit. Zelfs als ze op de bekerfinale mikken, dan nog is een thuismatch tegen blauw-zwart altijd en overal een must win. Als Nathan De Cat matchritme kan/moet opdoen, kan een match tegen Club Brugge ook van pas komen.

Wie dit weekend zonder kleurscheuren kan overleven? Die staat in polepositie. En dan is het uitkijken naar 17 mei en Club Brugge - Union SG, al mag er onderweg ook niet veel meer gebeuren. Is de kloof na dit weekend 1 punt in het voordeel van Club Brugge, 5 punten in het voordeel van Union SG of ligt de waarheid in het midden? Wait & see ...