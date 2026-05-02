Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan
De topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge KV komt eraan, maar waar het duel vroeger vaak beslissend was in de titelstrijd, is dat vandaag niet langer het geval. En net dat verschil steekt volgens clubicoon Tomasz Radzinski.

De voormalige spits maakte begin jaren 2000 nog een absolute glorieperiode mee bij paars-wit, met als hoogtepunten de overwinningen tegen grootmachten als Manchester United en SS Lazio. Volgens Radzinski ligt de sleutel tot dat succes niet alleen op het veld, maar vooral ernaast.

De groep hing vroeger meer aan elkaar

Radzinski herinnert zich vooral de unieke groepssfeer binnen de ploeg. “We hadden veel individuele kwaliteiten, maar vooral: we waren één groep. In de kleedkamer waren we vrienden", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Die verbondenheid ging ver. “Frans, Vlaams, Engels… dat maakte niet uit. We trokken altijd samen op. We gingen eten, naar concerten. Het gebeurde dat we met kleine oogjes op training stonden", lacht hij. “Maar dat zorgde er net voor dat we in het weekend extra meters voor elkaar wilden maken.”

Volgens hem was die samenhang een doorslaggevende factor in de topprestaties van toen. “Wij gingen voor elkaar door het vuur. Dat was een enorme bonus.”

Verschil met het moderne voetbal

De ex-spits ziet een duidelijk contrast met het hedendaagse voetbal. Zonder expliciet te oordelen over de huidige kleedkamer, schetst hij een bredere evolutie.

“Vandaag zijn spelers misschien meer op zichzelf. Smartphones, sociale media… het is een andere wereld", zegt Radzinski. “Bij ons was het simpel: als het moest, liep je tien keer voor een ploegmaat.”

Hij plaatst daar een kritische noot bij. “Nu heb ik soms het gevoel dat iemand één keer het vuile werk wil opknappen, maar geen tweede keer. Dat verschil voel je op het veld.”

Ondenkbaar scenario

Dat Anderlecht dit seizoen niet meedoet voor de titel, is voor Radzinski moeilijk te vatten. Toch wil hij het huidige seizoen niet volledig afschrijven. “Het is geen dramatisch jaar. Tot februari werd er nog over de titel gesproken.” Maar daarna ging het mis: een reeks nederlagen, een trainerswissel en het wegvallen van vertrouwen.

En net daar ziet Radzinski opnieuw het belang van groepsgeest. “Een ploeg die echt aan elkaar hangt, verliest geen vijf of zes wedstrijden op rij. Dat gebeurt gewoon niet.”

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (03/05).

