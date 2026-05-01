Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Nicky Hayen en KRC Genk hopen na twee gelijke spelen opnieuw aan te knopen met de zege. Charleroi moet het slachtoffer van dienst worden. De Limburgers zullen dan wel een pak efficiënter moeten zijn.

Genk speelde 1-1 gelijk tegen zowel Charleroi als Standard, maar had telkens de drie punten kunnen pakken. De Limburgers konden hun dominantie niet omzetten in doelpunten, ondanks een pak kansen. Daan Heymans miste tegen Charleroi ook een strafschop.

Ook Nicky Hayen zag een gebrek aan efficiëntie. Toch veranderde hij in de aanloop naar het tweede duel met de Zebra's niets aan zijn aanpak. "We hebben hetzelfde programma als anders afgelegd. We willen onze spelers vertrouwen blijven geven", vertelde hij op zijn vrijdagse persbabbel, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Hayen wil geen extra druk leggen

"Afwerking is wel trainbaar, maar dit gaat meer over het bewaren van de rust", ging Hayen verder. "Met extra sessies zouden we alleen maar meer druk op de spelers leggen. Ik ben wel blij met de hoeveelheid kansen die we creëren. We moeten alleen nog de kers op de taart plaatsen."

Genk kan zich niet veel puntenverlies meer veroorloven, want Westerlo ligt op de loer. De Kemphanen hebben één punt achterstand (29). Ze ontvangen zelf OH Leuven, dat aan een belabberde reeks bezig is en waar Felice Mazzu een drastische maatregel nam.



Op speeldag 7 staat dan Genk-Westerlo op het programma, een duel dat mogelijk de doorslag zal geven in de Europe Play-offs. Maar eerst de Carolo's opzij proberen te zetten, zaterdag om 18.15 uur.