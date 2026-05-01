'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

Of hij mee zou gaan naar het WK 2026 met de Rode Duivels? Dat was nog niet lang niet zeker. Maar Jorthy Mokio barst wel van het talent en is minstens een wissel op de toekomst bij de Belgen. En dus is het doodzonde dat hij nu mogelijk voor Congo zou gaan kiezen.

Met de handen in het haar zitten ze, Rudi Garcia als bondscoach en Vincent Mannaert als sterke man bij de Belgische voetbalbond die volop bezig is om mensen met de dubbele nationaliteit aan zich te binden. Jorthy Mokio, die in 2025 Rode Duivel werd, zou beslist hebben om van nationale ploeg te veranderen en voortaan de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen.

Het is nieuws dat zal inslaan als een bom bij de KBVB: volgens informatie van de Belgische sportjournalist en transfergoeroe Sacha Tavolieri zou Jorthy Mokio (18) hebben besloten... van nationale ploeg te wisselen en de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen.

Jorthy Mokio zou voor DR Congo hebben gekozen: WK 2026 in zicht?

Begin 2025 werd hij geselecteerd voor de eerste interland onder Rudi Garcia als bondscoach van België. Toen maakte Jorthy Mokio zijn debuut in het nationale shirt tegen Oekraïne, in Murcia. Hij viel laat in de wedstrijd in en bleef vervolgens de hele terugmatch in Genk op de bank.

🇨🇩 Jorthy Mokio a décidé de représenter la République Démocratique du Congo !



🌍 Le défenseur a choisi les Léopards et espère une convocation en vue de la prochaine Coupe du monde.



⚠️ C’est la décision du joueur. #DiablesRouges #WC26 #Ajax #RDC pic.twitter.com/u17e9MYsn5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 1, 2026

Sindsdien zette Mokio zijn opmars verder bij Ajax Amsterdam: dit seizoen staat hij op 32 wedstrijden met de A-ploeg, vooral als defensieve middenvelder. Op die positie is de concurrentie bij de nationale ploeg moordend, waardoor hij buiten de groep van de Rode Duivels viel: Mokio werd enkel opgeroepen door Gill Swerts, voor de Belgische beloften - U21.





Pijnlijk verhaal voor de Rode Duivels, die in hem geloofden

Gevolg: de voorbije maanden deden geruchten de ronde dat de Democratische Republiek Congo, dat volop inzet op het aantrekken van spelers met een dubbele nationaliteit uit verschillende landen, onder meer zou proberen het gewezen Gentse toptalent te overtuigen om voor de Leopards te kiezen.

Blijkbaar met succes. Volgens Tavolieri zou Jorthy Mokio voor DR Congo hebben gekozen, met het oog op een selectie voor het WK 2026. Congo plaatste zich in maart via de intercontinentale barrages en schakelde Jamaica uit.