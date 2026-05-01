Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

De UNFP heeft donderdag de vijf doelmannen bekendgemaakt die kans maken op de UNFP-trofee voor beste doelman in de Ligue 1. Onze landgenoot Mike Penders is een van de genomineerden.

Dominik Greif (OL), Hervé Koffi (Angers), Mike Penders (Strasbourg), Robin Risser (RC Lens) en Brice Samba (Stade Rennais) zijn de genomineerden voor de trofee van beste doelman van het seizoen 2025-2026 in de Ligue 1.

Opvallend: Matvey Safonov staat niet op de lijst, omdat hij niet genoeg wedstrijden speelde in de Franse competitie. De grote winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt tijdens een ceremonie en volgt Lucas Chevalier op.

Mike Penders, een geslaagd seizoen

Laten we vooral inzoomen op onze landgenoot Mike Penders. In zijn eerste seizoen in de Ligue 1 haalde de Belg duidelijk het niveau dat van hem verwacht werd. Tot dusver kwam hij in 29 competitiewedstrijden in actie en hield hij acht keer de nul.

Volgend seizoen zou Mike Penders mogelijk de nummer één onder de lat kunnen worden bij Chelsea. Het blijft afwachten of de geruchten ook kloppen. Maar één ding is zeker: die verhalen zeggen veel over het sterke seizoen dat hij momenteel aan het afwerken is.

De Rode Duivel wordt momenteel door de Blues (partnerclub van Strasbourg) uitgeleend tot het einde van het seizoen. Vorige zomer maakte Mike Penders definitief de overstap naar Chelsea, komende van KRC Genk. Hij heeft met de Engelse club zelfs al een trofee op zijn palmares staan: het WK voor clubs.

