DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Dit seizoen heeft Wolke Janssens niet al te veel kansen gekregen bij STVV. Toch hebben De Kanaries beslist om langer met hem door te gaan. Hij is al tien jaar actief STVV, maar dat worden er dus (minstens) twaalf.

"Sinds de zomer van 2016 is Wolke Janssens al Kanarie. Midden januari werd hij nog in de bloemetjes gezet voor 10 jaar STVV, maar nu weten we dat het daar niet bij blijft. De polyvalente verdediger tekende vandaag een overeenkomst tot medio 2028."

"Wolke Janssens arriveerde op 21-jarige leeftijd langs de Tiensesteenweg. Bij Dessel Sport werd hij nog uitgespeeld als aanvaller, maar in zijn Truiense periode werd hij het voorbije decennium stapsgewijs omgevormd tot een polyvalente en enorm betrouwbare schakel."

Wolke Janssens nog twee jaar langer op Stayen

"Tot op heden speelde de Perenaar 156 keer voor geel-blauw. Daarin wist hij 3 keer te scoren en leverde 5 assists af te leveren", aldus STVV in een bericht op hun webstek over het vernieuwde contract voor Janssens.

Voor Wolke Janssens voelt een verlengd verblijf in geel-blauw als de enige juiste keuze: "Ik heb bij deze fantastische club al veel meegemaakt. Van derbyzeges tot toen ik in de bloemetjes werd gezet voor mijn 10 jaar STVV: stuk voor stuk geweldige herinneringen."

Betrouwbare pion met weinig speelkansen dit seizoen

"Ik beloof jullie dan ook dat ik nog tenminste 2 jaar mijn uiterste best zal doen. Net zoals ik dat de voorbije 10 jaar dag na dag gedaan heb. STVV is én blijft mijn thuis", aldus de speler zelf. "STVV is verheugd dat Wolke heeft gekozen voor een verlengd verblijf bij de club en wenst hem alle succes toe in de komende jaren."

Dit seizoen kreeg Wolke Janssens wel niet al te veel kansen. Dit seizoen kwam hij over alle competities heen tot amper 128 speelminuten verdeeld over zeven wedstrijden. In de Champions' Play-offs kwam hij nog niet verder dan een korte invalbeurt van twee minuten.

