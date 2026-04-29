Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Keisuke Goto heeft zich allesbehalve populair gemaakt bij (de fans van) RSC Anderlecht. Toch wil paars-wit de Japanner volgend seizoen inpassen in de kleedkamer.

STVV klopte RSC Anderlecht afgelopen donderdag met 2-0. Keisuke Goto had met een sterke prestatie én het openingsdoelpunt een groot aandeel in de Limburgse zege. Al voegen we er meteen aan toe dat de vormcurve van de Japanner dit seizoen enkel crescendo is gegaan.

De Japanner vierde zijn doelpunt uitbundig én ging na het laatste fluitsignaal nog eens uitbundig vieren met de ploegmaats én het publiek op Stayen. "Ik was erop gebrand om een goede prestatie af te leveren tegen Anderlecht", liet hij optekenen.

RSC Anderlecht betaalt Keisuke Goto

Enig probleem: Goto wordt dit seizoen door Anderlecht verhuurd aan STVV. In het Nederlands: Anderlecht is zijn werkgever én betaalt zijn loon. Bij paars-wit was dan ook niemand opgezet met de manier waarop Goto zich heeft gedragen.

Nochtans is de kans héél groot dat Goto volgend seizoen voor Anderlecht zal spelen. We schreven eerder al dat Anderlecht eraan denkt om de aanvallende filosofie volledig om te gooien. En net dat kan in het voordeel van de Japanner zijn.







Momenteel telt paars-wit drie spitsen: Mihajlo Cvetkovic, Adriano Bertaccini en Danylo Sikan. Met de polyvalente profielen van de eerste twee - ze kunnen eveneens op de flank uit de voeten - in het achterhoofd telt Anderlecht eigenlijk maar één echte targetspits.

Of twee? Daar komt Goto tevoorschijn. Anderlecht wil de 20-jarige Japanner volgend seizoen een volwaardige kans geven in het Lotto Park. Verkopen is momenteel niét aan de orde. Ook al is zijn marktwaarde op enkele maanden tijd gestegen van één naar acht miljoen euro.

Broodnodig gesprek, maar...

Eén ding is zeker: een gesprek zal broodnodig zijn om de plooien glad te strijken. En wellicht zal Goto ook richting de fans met een knieval komen. Maar verder is de viering in STVV-shirt wellicht een storm in een glas water.