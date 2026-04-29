Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Manuel Gonzalez
Keisuke Goto heeft zich allesbehalve populair gemaakt bij (de fans van) RSC Anderlecht. Toch wil paars-wit de Japanner volgend seizoen inpassen in de kleedkamer.

STVV klopte RSC Anderlecht afgelopen donderdag met 2-0. Keisuke Goto had met een sterke prestatie én het openingsdoelpunt een groot aandeel in de Limburgse zege. Al voegen we er meteen aan toe dat de vormcurve van de Japanner dit seizoen enkel crescendo is gegaan.

De Japanner vierde zijn doelpunt uitbundig én ging na het laatste fluitsignaal nog eens uitbundig vieren met de ploegmaats én het publiek op Stayen. "Ik was erop gebrand om een goede prestatie af te leveren tegen Anderlecht", liet hij optekenen.

RSC Anderlecht betaalt Keisuke Goto

Enig probleem: Goto wordt dit seizoen door Anderlecht verhuurd aan STVV. In het Nederlands: Anderlecht is zijn werkgever én betaalt zijn loon. Bij paars-wit was dan ook niemand opgezet met de manier waarop Goto zich heeft gedragen.

Nochtans is de kans héél groot dat Goto volgend seizoen voor Anderlecht zal spelen. We schreven eerder al dat Anderlecht eraan denkt om de aanvallende filosofie volledig om te gooien. En net dat kan in het voordeel van de Japanner zijn.



Momenteel telt paars-wit drie spitsen: Mihajlo Cvetkovic, Adriano Bertaccini en Danylo Sikan. Met de polyvalente profielen van de eerste twee - ze kunnen eveneens op de flank uit de voeten - in het achterhoofd telt Anderlecht eigenlijk maar één echte targetspits.

Of twee? Daar komt Goto tevoorschijn. Anderlecht wil de 20-jarige Japanner volgend seizoen een volwaardige kans geven in het Lotto Park. Verkopen is momenteel niét aan de orde. Ook al is zijn marktwaarde op enkele maanden tijd gestegen van één naar acht miljoen euro.

Broodnodig gesprek, maar...

Eén ding is zeker: een gesprek zal broodnodig zijn om de plooien glad te strijken. En wellicht zal Goto ook richting de fans met een knieval komen. Maar verder is de viering in STVV-shirt wellicht een storm in een glas water.

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

22:30
1
Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

19:40
Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

22:00
1
Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

21:40
1
Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

21:20
Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

20:40
1
José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

20:20
Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

20:00
Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

18:40
Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

19:20
Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

19:00
1
Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

18:20
🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

18:00
2
Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

17:40
6
Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

16:30
2
Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

17:20
1
Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

15:30
Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

17:00
1
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
2
KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

16:00
Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

14:00
12
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

15:15
Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

12:40
1
Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

15:00
Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

14:40
1
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

14:25
CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

13:00
13
"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

10:15
6
Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

13:30
15
Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

13:15
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

09:30
6
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
2
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
1

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

