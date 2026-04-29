Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Ryan Merlen had een heel groot aandeel in de overwinning van STVV op KV Mechelen. Gaëtan Englebert haalde hem bij FC Luik terug naar België, waarna de Kanaries hem er uiteindelijk wegplukten.

Merlen zorgt voor kentering bij STVV

STVV had een moeilijke eerste helft op bezoek bij KV Mechelen. Wouter Vrancken koos na de rust voor Ryan Merlen in plaats van Kaito Matsuzawa en dat zorgde voor een fikse kentering.

De Fransman scoorde de 1-2 en zette de ploeg op de goede weg. Ook tegen RSC Anderlecht had hij al gescoord. In 2022 haalde Gaëtan Englebert hem nog naar RFC Luik.

“Toen hij toekwam, stond hij echt wel te zwaar, maar we zagen ook snel die typisch Franse stijl in hem. Heel veel voetballende kwaliteit en een uitstekende traptechniek met beide voeten”, vertelt zijn ex-trainer aan Het Belang van Limburg.

Bertaccini of Merlen?

De voorbije jaren speelde RFC Luik met Merlen en Bertaccini twee goudhaantjes kwijt aan STVV. Ondertussen zit Bertaccini zelfs bij RSC Anderlecht. Englebert krijgt de vraag voorgelegd wie hij graag terug zou hebben mocht dat kunnen.

Een moeilijke vraag duidelijk. “In de Challenger Pro League is iedereen op elk moment op zoek naar een nummer negen die het verschil maakt in de box. Nu zeg ik dus misschien nog Bertaccini”, klinkt het.



Lees ook... Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel›

Toch ziet hij Merlen nog evolueren, zelfs op korte tijd. “Maar ik geloof rotsvast dat Merlen in de nabije toekomst nog stappen gaat zetten bij STVV, dus ik vermoed evenzeer dat mijn antwoord binnen een half jaar anders kan zijn”, besluit hij.