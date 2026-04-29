🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

De halve finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München leverde niet alleen een spektakelstuk op het veld op, maar ook een bijzonder moment naast de lijnen. In de catacomben kruisten Vincent Kompany en Luis Enrique elkaar, en dat ging er opvallend ontspannen aan toe.

De Spaanse coach kon het niet laten om zijn collega speels te plagen. “En? Vond je het leuk daar boven?”, vroeg Enrique met een brede grijns, verwijzend naar de tribuneplek van Kompany, die geschorst was voor deze wedstrijd.

Verdienden te winnen, gelijk te spelen en te verliezen

De reactie van de Belg was even duidelijk als veelzeggend. “Helemáál niet”, antwoordde Kompany, eveneens met een glimlach. Het korte gesprek typeerde de sfeer tussen beide trainers na een bijzonder geladen wedstrijd.

Op het veld hadden ze elkaar geen duimbreed toegegeven. Beide coaches kozen resoluut voor aanvallend voetbal, wat resulteerde in een duel dat door velen als historisch wordt bestempeld. Enrique vatte het achteraf treffend samen: “We verdienden te winnen, gelijk te spelen en te verliezen.”

Ook Kompany beleefde de wedstrijd als een rollercoaster. “Normaal lig je eruit als je in een halve finale vijf goals incasseert,” gaf hij toe. “Maar ook wij scoorden er vier en het hadden er zelfs meer kunnen zijn. Bij 5-2 zag het er even slecht uit, maar nu is het eigenlijk maar 1-0.”

Enkel fitste fans volgende week

De Bayern-coach keek vooral vooruit naar de terugwedstrijd. “We zullen er volgende week álles aan doen om te winnen. Zelfs sterven als dat moet. Iedereen gelooft er alvast in", klonk het strijdvaardig.



Lees ook... Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern›

Daarbij deed hij ook een opvallende oproep aan de fans. “Mijn enige verzoek is: als iemand een ticket heeft gekocht en zich op de dag van de wedstrijd niet goed voelt, blijf dan thuis en geef je ticket aan de fitste mensen die kunnen bijdragen aan het fort dat de Allianz Arena is.”

Tot slot blikte Kompany nog eens terug op zijn plek in de tribune. “Het was niet de plek van waaruit ik de wedstrijd graag had willen bekijken,” zei hij. “Ik zei tegen Luis Enrique dat ik niet begrijp hoe hij het leuk vindt om wedstrijden van hieruit te volgen.” Eén conclusie deelde hij echter met iedereen: “Dit was wel een wedstrijd voor mensen die van voetbal houden.”