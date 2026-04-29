Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier
Thibaut Courtois heeft onlangs de ziekenboeg bij Real Madrid verlaten. De staf werkt aan zijn terugkeer in competitieverband.

Gezien zijn verleden op dat vlak deed het even de wenkbrauwen fronsen toen Thibaut Courtois voor de interlandperiode van de Rode Duivels een grimas trok. Maar de Limburger deed niet alsof: de scheur aan de rechteradductor, opgelopen op 17 maart in de Champions League, was wel degelijk echt en hield hem meer dan zes weken aan de kant.

Sinds enkele dagen heeft onze landgenoot de Madrileense ziekenboeg kunnen verlaten om opnieuw individueel te trainen. Groepstraining staat nog niet op het programma, maar dat zou in de komende dagen wel moeten gebeuren.

Courtois en Real mikken op de Clasico

Marca meldt dat Courtois klaar zou moeten zijn voor de Clasico tegen FC Barcelona op 10 mei. Die datum wordt uiteraard met stip aangeduid: Real doet er alles aan om zijn doelman weer fit te krijgen, maar wil geen enkel risico nemen. Het herstelprotocol wordt gewoon stap voor stap gevolgd.

Met negen punten achterstand op de Catalaanse rivaal is het voor Real in de titelstrijd wellicht te laat. Maar een Clasico blijft een Clasico: de Koninklijke gaat de rode loper niet uitrollen voor de vijand.


Als hij er inderdaad in slaagt om dan zijn comeback te maken, kan Thibaut Courtois toch al wat ritme opdoen richting het WK. Hij moest het de voorbije zes weken stellen met een rol als toeschouwer en zag machteloos hoe Andriy Lunin het moeilijk had tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

