Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Club Brugge won alles bij elkaar vlotjes op bezoek bij KAA Gent, al kon het ook nog anders lopen als een bal van Kadri niet op de lat uit elkaar spatte. Toch mogen we halfweg de play-offs stellen dat de top-2 ver boven de rest uitsteekt en dat STVV op weg is naar een knappe derde plaats.

Steven Defour opende de debatten over KAA Gent in 90 Minutes: "Ze speelden zoals we van Gent gewoon zijn. Ik denk dat ze net als KV Mechelen gewoon te weinig brengen om de titelkandidaten echt in de problemen te brengen. Het verschil is te groot."

Filip Joos zag wel dat de cijfers Defour niet helemaal gelijk geven. Ze speelden gelijk tegen KV Mechelen, maar ook tegen STVV en op bezoek bij Union SG. Bovendien hadden ze na een voorsprong bij Anderlecht ook daar minstens een punt kunnen krijgen.

KAA Gent speelde al drie keer gelijk in de Champions' Play-offs

"Ze speelden drie van hun voorbije vier wedstrijden wel gelijk. Ze hebben drie punten uit vijf wedstrijden, dus dat wil zeggen dat je er toch ook niet zomaar gemakkelijk van wint", aldus de analist. "Ze speelden ook op Union SG gelijk."

"Ik ben akkoord, want Gent ontgoocheld mij bijna elke wedstrijd dat ik ze zie spelen. Het is wel geen ploeg waar je makkelijk vant wint. Bij Club Brugge leek het er deze keer, zeker in de tweede helft, eigenlijk wel op dat ze makkelijk gingen winnen."







"En eigenlijk toch ook weer niet, want als Kadri die bal binnen trapt, dan is het wel gelijk. Als hij invalt, zit er tenminste toch een beetje voetbalverstand in de ploeg. Skoras heeft sinds eind september geen goal meer gemaakt, wel zes assists gegeven dus ok, maar het is een ontgoocheling wat hij toch meer brengt."

Brengt Michal Skoras te weinig voor KAA Gent na zijn vertrek bij Club Brugge?

Waarop ook Tuur Dierckx inpikte: "Het is nu wel duidelijk waarom hij bij Club Brugge is doorgestuurd. Het is niet constant genoeg wat hij brengt", is ook hij behoorlijk streng voor wat Michal Skoras ook tegen zijn ex-ploeg (maar) bracht.

Slotsom: KAA Gent is niet goed genoeg volgens de analisten om zelf iets te brengen, maar wel om het tegenstanders zo lastig mogelijk te maken. Iets wat ze ook deden tegen Union SG, met een absolute non-match tot gevolg volgens Filip Joos.

Het verschil tusesn de top-3 en de rest is simpelweg te groot volgens Filip Joos

"Ik snap wel dat ze daar voor kiezen. Op het einde kan je het Club Brugge enkel verwijten dat ze niet al 0-3 voor stonden. Er was enorm veel ruimte, het was ongezien. Er is een enorme tweedeling tussen enerzijds STVV, Club Brugge en Union SG en anderzijds de drie andere ploegen."

"Voor mij is Wouter Vrancken sowieso trainer van het jaar, maar hij zal het niet worden want de kampioen zal de coach van het jaar afleveren. Als Hubert de dubbel pakt, dan zou het misschien nog logisch zijn, maar toch."