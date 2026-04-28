Aernout Van Lindt
Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"
Club Brugge won alles bij elkaar vlotjes op bezoek bij KAA Gent, al kon het ook nog anders lopen als een bal van Kadri niet op de lat uit elkaar spatte. Toch mogen we halfweg de play-offs stellen dat de top-2 ver boven de rest uitsteekt en dat STVV op weg is naar een knappe derde plaats.

Steven Defour opende de debatten over KAA Gent in 90 Minutes: "Ze speelden zoals we van Gent gewoon zijn. Ik denk dat ze net als KV Mechelen gewoon te weinig brengen om de titelkandidaten echt in de problemen te brengen. Het verschil is te groot."

Filip Joos zag wel dat de cijfers Defour niet helemaal gelijk geven. Ze speelden gelijk tegen KV Mechelen, maar ook tegen STVV en op bezoek bij Union SG. Bovendien hadden ze na een voorsprong bij Anderlecht ook daar minstens een punt kunnen krijgen.

KAA Gent speelde al drie keer gelijk in de Champions' Play-offs

"Ze speelden drie van hun voorbije vier wedstrijden wel gelijk. Ze hebben drie punten uit vijf wedstrijden, dus dat wil zeggen dat je er toch ook niet zomaar gemakkelijk van wint", aldus de analist. "Ze speelden ook op Union SG gelijk."

"Ik ben akkoord, want Gent ontgoocheld mij bijna elke wedstrijd dat ik ze zie spelen. Het is wel geen ploeg waar je makkelijk vant wint. Bij Club Brugge leek het er deze keer, zeker in de tweede helft, eigenlijk wel op dat ze makkelijk gingen winnen."



"En eigenlijk toch ook weer niet, want als Kadri die bal binnen trapt, dan is het wel gelijk. Als hij invalt, zit er tenminste toch een beetje voetbalverstand in de ploeg. Skoras heeft sinds eind september geen goal meer gemaakt, wel zes assists gegeven dus ok, maar het is een ontgoocheling wat hij toch meer brengt."

Brengt Michal Skoras te weinig voor KAA Gent na zijn vertrek bij Club Brugge?

Waarop ook Tuur Dierckx inpikte: "Het is nu wel duidelijk waarom hij bij Club Brugge is doorgestuurd. Het is niet constant genoeg wat hij brengt", is ook hij behoorlijk streng voor wat Michal Skoras ook tegen zijn ex-ploeg (maar) bracht.

Slotsom: KAA Gent is niet goed genoeg volgens de analisten om zelf iets te brengen, maar wel om het tegenstanders zo lastig mogelijk te maken. Iets wat ze ook deden tegen Union SG, met een absolute non-match tot gevolg volgens Filip Joos.

Het verschil tusesn de top-3 en de rest is simpelweg te groot volgens Filip Joos

"Ik snap wel dat ze daar voor kiezen. Op het einde kan je het Club Brugge enkel verwijten dat ze niet al 0-3 voor stonden. Er was enorm veel ruimte, het was ongezien. Er is een enorme tweedeling tussen enerzijds STVV, Club Brugge en Union SG en anderzijds de drie andere ploegen."

"Voor mij is Wouter Vrancken sowieso trainer van het jaar, maar hij zal het niet worden want de kampioen zal de coach van het jaar afleveren. Als Hubert de dubbel pakt, dan zou het misschien nog logisch zijn, maar toch."

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

18:40
1
Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

18:20
1
Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

17:20
Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

18:00
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

17:00
Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

16:30
STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

16:15
Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

14:20
1
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

15:30
Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

16:00
Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

14:40
2
Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

15:15
12
🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

15:00
1
Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

14:00
Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

09:00
Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

13:30
3
De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

12:40
3
STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

12:49
1
Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

13:00
5
Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

12:20
📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

12:00
2
🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

11:00
19
Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

11:50
6
Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" Interview

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

11:40
2
Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

11:20
Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

10:00
9
Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

10:30
4
Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

09:30
En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

07:00
"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is Analyse

"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is

06:00
7
Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

08:40
4
Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

08:00
1
Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

08:20
"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

07:40
51
Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

06:30

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

