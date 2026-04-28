Johan Walckiers
En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom
Vetlesen beleeft namelijk een ware opleving op het juiste moment van het seizoen. Met drie doelpunten in de play-offs is hij, los van Christos Tzolis, zelfs de meest efficiënte speler bij blauw-zwart. Opvallend voor iemand die maandenlang vooral invaller was.

Bij Club Brugge is er in deze Champions’ Play-offs een opvallende machtsverschuiving op het middenveld. Raphael Onyedika, lange tijd incontournable, moet plots vrede nemen met een plaats op de bank. De opmars van Hugo Vetlesen ligt aan de basis van die keuze.

De ingreep kwam er in Gent, waar coach Ivan Leko besloot om Vetlesen te verkiezen boven Onyedika. Geen blessure bij de Nigeriaan, maar wel prestaties die onder de verwachtingen bleven. Leko koos resoluut voor de vorm van het moment.

En die keuze rendeert. Vetlesen drukte meteen zijn stempel met bepalende goals en sterke prestaties, onder meer als matchwinnaar. Hij brengt niet alleen cijfers, maar ook energie en loopvermogen.

Onyedika wil weg deze zomer

Tegelijk speelt ook de situatie van Onyedika mee. De middenvelder wordt al langer gelinkt aan een zomerse toptransfer, wat onbewust een impact kan hebben op zijn focus en vorm. In zulke fases kiezen coaches vaker voor spelers die volledig in het moment zitten.

Bovendien zorgt de aanwezigheid van Vetlesen voor meer balans in het team. Spelers als Aleksandar Stankovic profiteren van zijn coaching en positionering, wat het collectief sterker maakt.

Alles samen maakt het de keuze van Leko logisch: vorm, impact en mentaliteit geven momenteel de doorslag. Onyedika is zeker niet afgeschreven, maar in deze fase van het seizoen lijkt Vetlesen simpelweg beter te passen in het plaatje van een titeljagend Club Brugge.

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

09:34
09:15
09:00
08:40
08:20
08:10
07:40
08:00
07:00
07:25
06:30
22:30
1
23:00
22:00
3
18:40
21:40
20:40
21:00
21:20
19:40
20:20
20:00
19:20
19:00
1
17:40
18:20
18:00
16:30
17:20
17:00
16:00
14:00
15:30
15:15
13:00
15:00

