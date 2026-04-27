Johan Walckiers
Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart
Club Brugge staat voor een belangrijke beslissing onder de lat richting volgend seizoen. Met het aangekondigde afscheid van Simon Mignolet moet blauw-zwart op zoek naar een nieuwe nummer één. 

Op de lijst van mogelijke opvolgers staan al meerdere namen. Er wordt gedacht aan ervaren profielen zoals Koen Casteels, Matz Sels en Dominik Livakovic, al worden die namen een heel ingewikkeld verhaal.

Een concreter dossier is dat van Jari De Busser, momenteel actief bij Go Ahead Eagles. De 27-jarige doelman liet zich daar al opmerken, ook in Europees verband. Zelf blijft hij opvallend rustig onder de interesse: “Ze hebben nog niet gebeld”, zegt hij nuchter bij Sporza.

Toch sluit De Busser een stap hogerop niet uit. “Ik wil wel graag naar een club die Europees speelt. Ik weet dat dat misschien hoog gegrepen is, maar ik heb al een goede Europese ervaring gehad.” Daarmee houdt hij de deur richting Club Brugge duidelijk op een kier.

Jari De Busser zou zeker openstaan voor Club Brugge

Ook de Belgische competitie blijft voor hem een serieuze optie. “Als Belg schat ik de Belgische competitie nog iets hoger in dan de Nederlandse", stelt hij. “Het kan dus zeker een doel zijn, al sta ik ook open voor het buitenland.”

Binnen zijn entourage klinkt dezelfde lijn: sportieve progressie primeert. “Het project en het sportieve plaatje moeten kloppen", luidt het. Voor De Busser is het duidelijk dat hij niet zomaar een stap wil zetten, maar wel een doordachte keuze wil maken.

Club Brugge weet dus wat het te doen staat als het hem echt wil binnenhalen. “Ik laat alles op mij afkomen", besluit De Busser. Eén ding is zeker: de strijd om de nieuwe doelman van blauw-zwart is volop losgebarsten.

