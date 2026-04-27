Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist

Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

Voici het elftal van de 5e speeldag in deze verschillende Playoffs. Zelfs de Relegation Playoffs zijn vertegenwoordigd met twee spelers.

Doelman

Ondanks de nederlaag van Gent speelde Davy Roef een sterke match die het vermelden waard is, maar onze keuze valt op Mohamed Koné, die enkele knappe reddingen deed en Sporting Charleroi op het veld van OHL de nul hielp houden en zo in de running blijft in de Europe Play-offs.

Verdediging

KRC Genk slaagde er niet in Standard te kloppen, maar de erg solide partij van Matte Smets achterin hielp de Limburgers aan een punt dat weleens het verschil kan maken. De Rode Duivel was ook zuiver in de opbouw en is zijn seizoen goed aan het afronden, op iets meer dan een maand van het WK.

STVV keerde een penibele situatie vooral dankzij de aanvallers om, maar het uitstekende optreden van Shogo Taniguchi achterin moet ook worden benadrukt. De Truiense kapitein is niet altijd de Japanner over wie het meest wordt gesproken aan de kant van Stayen.

Op linksback een speler die dit weekend nochtans verloor: Ali Maamar, misschien wel bezig aan zijn beste match van het seizoen bij RSC Anderlecht. Een knappe assist na tot het uiterste te gaan en enkele dribbels die het publiek konden bekoren. Aan de rechterkant geen twijfel: Kevin Van den Kerkhof, goed voor twee assists, was de beste van het weekend op zijn positie.

Middenveld

Na zijn goal tegen Anderlecht deed Ryan Merlen het nog eens over, en hij gaf er ook nog een beslissende pass bij: genoeg voor een plek in ons elftal, ook al kwam hij pas bij de rust in. Hij zette de Truienaars weer op het juiste spoor in de match. Hugo Vetlesen scoorde opnieuw en bevestigt zijn goede vorm in deze play-offs.

Tot slot kunnen we niet om de match van Adem Zorgane met Union heen: statistieken waren niet altijd zijn sterkste kant, maar de Algerijn verdubbelde in één match zijn doelpuntentotaal. Een mooie kopbal en vooral een spontane uithaal die Colin Coosemans kansloos liet.

Aanvallers

We kiezen dit keer voor een trio aanvallers, al hadden flankspelers als Ilias Sebaoui (STVV) of Guilherme Smith (USG) ook in het elftal gekund. Achter de twee spitsen was Vincent Janssen, met twee goals en twee assists, een van de grote uitblinkers bij de zege van Antwerp, waarmee hij nog eens aantoonde dat hij nog altijd tot de beste spelers van België behoort.

Anosike Ementa is een spits die vaker laat scoren dan zelf afwerkt: met zijn assist-hattrick bij de ruime zege van Zulte Waregem tegen RAAL herinnerde hij nog eens aan zijn belang voor het team. Tien assists dit seizoen al voor de Deen. Oumar Diakité maakte op zijn beurt twee doelpunten en evenaart in deze degradatie-play-offs nu al zijn seizoenstotaal.

Het elftal:

